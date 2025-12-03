Mercado Libre, Latam y BCI son las empresas con mejor reputación de Chile en 2025

Las compañías que más subieron en el ranking respecto a su posición en la edición anterior son: AZA, que subió 94 lugares, La Fete (+69), Fintual (+55), Teck (+52), Iansa (+52), Uber (+48) y Pedidos Ya (+47). Todas lograron entrar al ranking de las 100 mejores.

Mercado Libre, la mayor plataforma de e-commerce de Latinoamérica, la aerolínea Latam y el banco BCI encabezan el prestigioso Ranking Merco Empresas 2025, que distingue a las 200 compañías con mejor reputación corporativa de Chile.

En esta 16ª edición del ranking elaborado por Merco, el monitor de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica, Mercado Libre se consolida como la empresa de mejor reputación del país, ratificando el primer lugar que ya había obtenido en la versión del año anterior.

Latam mejora dos puestos y se ubica en el segundo lugar, mientras que BCI mantiene la tercera posición.

En el top ten de las empresas con mejor reputación, figuran igualmente Banco de Chile (4º), Copec (5º), Cencosud (6º), Entel (7º), Coca Cola (8º), Nestlé (9º) y Banco Santander (10º).

Las compañías que más subieron en el ranking respecto a su posición en la edición anterior son: AZA, que subió 94 lugares, La Fete (+69), Fintual (+55), Teck (+52), Iansa (+52), Uber (+48) y Pedidos Ya (+47). Todas lograron entrar al ranking de las 100 mejores.

Otra compañía destacada en su desempeño fue Vida Cámara, que por primera vez ingresa al selecto listado de las mejores 100. Se trata de un hito importante, ya que esta compañía no había figurado en el ranking en la versión 2024.

Merco analiza más de 40 sectores para determinar cuáles son las empresas lideres por rubro. Según los resultados obtenidos, las industrias con mayor cantidad de comapñías entre las 200 más reputadas son: Tecnología (19 empresas); Alimentación (17); Banca e instituciones financieras (17); Energía y Distribución (15); y Retail (14).

Metodología

La metodología utilizada para la elaboración de este ranking consideró 61.358 encuestas a directivos de compañías, académicos, periodistas de información económica, analistas financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos, representantes de ONGs, miembros del gobierno y social media managers. Los diferentes grupos valoraron variables relacionadas con ética y responsabilidad corporativa, innovación, talento, calidad de la oferta comercial, resultados financieros y dimensión internacional. Además, técnicos de Merco evaluaron 200 indicadores objetivos de gestión de las compañías.

Junto con lo anterior, se consideró la reputación social de las empresas en base a 12 diferentes variables respondidas por consumidores y público en general; un análisis de su comportamiento digital en colaboración con Nethodology en base a más de 170.000 menciones en redes; y 55.358 encuestas relacionadas a la capacidad para atraer y retener talento.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco fue objeto de revisión independiente por parte de la consultora KPMG. Ésta se encuentra disponible en www.merco.info

Desafíos para las empresas

Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, enfatizó que “el mayor desafío que enfrentan las empresas en la actualidad es construir valor a partir de la coherencia y la confianza”.

Aseveró que “en un entorno donde la percepción pública se forma de manera inmediata y global, el valor de una marca depende cada vez menos de la publicidad y más de su reputación”.

El experto explicó que una buena reputación es el resultado de la coherencia entre identidad, comportamiento y comunicación. “Es decir, las empresas y marcas deben hacer lo correcto y comunicarlo de forma creíble. Las organizaciones que logran alinear lo que son (identidad), lo que hacen (comportamiento) y lo que dicen (comunicación) son las que construyen un valor reputacional sostenible”, afirmó.

Mejores equipos de comunicación

De acuerdo con lo expresado por los periodistas de información económica en el ranking Merco Empresas 2025, los equipos de comunicación que mejor trasladan la información y contribuyen a una buena reputación de sus compañías son: Mercado Libre (1º), Coca Cola (2º), Cencosud (3º), Latam (4º), Codelco (5º), Falabella (6º), Copec (7º), Banco de Chile (8º), Notco (9º) y Entel (10º).