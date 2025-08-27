Negocios mercado libre

Mercado Libre anuncia la instalación de un nuevo centro de distribución en Colina

Por CNN Chile

27.08.2025 / 16:54

{alt}

La empresa de ventas online ampliará su planta de almacenamiento, con un plan que contempla una inversión de 135 millones de dólares.

Mercado Libre anunció la instalación de un nuevo centro de distribución en Colina.

La empresa instalará un nuevo centro de almacenamiento, con una inversión de 135 millones de dólares. Son 100.000 metros cuadrados que se sumarán al espacio que ya está en el lugar.

Esto permitirá crear 600 puestos de trabajo, además de tener más espacio de almacenamiento para pymes, informó el gigante de las ventas online.

Adicionalmente, la compañía de origen argentino abrirá su primer centro regional en Concepción, en la Región del Biobío. Con esta iniciativa se podrán realizar envíos durante el mismo día en la capital regional.

“Invertimos para duplicar nuestra capacidad logística y generando empleo, para seguir impulsando a miles de pymes y entregando lo mejor del país”, señalaron.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País A 48 horas de salir de Punta Peuco: José Zara Holger es detenido nuevamente por crimen de Orlando Letelier
Empresa argentina de turismo de compras en Chile suspende viajes por presuntas amenazas de hinchas chilenos
Víctima se puso frente al vehículo para impedir el robo: Fiscalía revela detalles del homicidio de dueño de casa en Curacaví
Qué trae "Tierras sin ley", la expansión de Helldivers 2
Vuelven las precipitaciones en Santiago: ¿Cuántos milímetros caerán este jueves?
Mercado Libre anuncia la instalación de un nuevo centro de distribución en Colina