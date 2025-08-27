Mercado Libre anuncia la instalación de un nuevo centro de distribución en Colina

La empresa de ventas online ampliará su planta de almacenamiento, con un plan que contempla una inversión de 135 millones de dólares.

Mercado Libre anunció la instalación de un nuevo centro de distribución en Colina.

La empresa instalará un nuevo centro de almacenamiento, con una inversión de 135 millones de dólares. Son 100.000 metros cuadrados que se sumarán al espacio que ya está en el lugar.

Esto permitirá crear 600 puestos de trabajo, además de tener más espacio de almacenamiento para pymes, informó el gigante de las ventas online.

Chile crece y Mercado Libre también 🚀 Hoy en Mercado Libre Experience anunciamos un nuevo centro de distribución en Colina, y el primer centro regional en Concepción. Invertimos para duplicar nuestra capacidad logística y generando empleo, para seguir impulsando a miles de…

Adicionalmente, la compañía de origen argentino abrirá su primer centro regional en Concepción, en la Región del Biobío. Con esta iniciativa se podrán realizar envíos durante el mismo día en la capital regional.

“Invertimos para duplicar nuestra capacidad logística y generando empleo, para seguir impulsando a miles de pymes y entregando lo mejor del país”, señalaron.