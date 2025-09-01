Más de 3 millones de turistas extranjeros visitaron Chile en el primer semestre de 2025: Argentinos encabezan la lista

"Estos números son una señal del dinamismo de nuestra industria y de la confianza que genera Chile como destino turístico, lo que nos impulsa a seguir trabajando en sostenibilidad, diversificación de experiencias y mejor conectividad para que más visitantes sigan eligiendo a nuestro país", destacó la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

Autoridades anunciaron que durante el primer semestre de 2025 llegaron a Chile 3.169.082 turistas extranjeros, cifra que representa una variación positiva de 32,6% en relación con el mismo período de 2024.

En comparación con 2022 y 2023, estas variaciones porcentuales evidencian un aumento, llegando a 458,5% y 72,9%, respectivamente.

En los primeros seis meses del año, las nacionalidades con mayor participación en la llegada de turistas internacionales son: Argentina con un 55,3% (1.751.658), Bolivia con 7,9% (251.355) y Brasil con un 7,9% (251.210).

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó que al observar datos de los últimos cuatro años, “vemos que el turismo receptivo ha tenido un crecimiento muy relevante y sostenido. En 2022 recibimos poco más de medio millón de visitantes en el primer semestre; hoy esa cifra supera los 3,1 millones”.

“Esto habla de un sector que se recuperó con fuerza y que sigue consolidándose como un motor económico para el país. Estos números son una señal del dinamismo de nuestra industria y de la confianza que genera Chile como destino turístico, lo que nos impulsa a seguir trabajando en sostenibilidad, diversificación de experiencias y mejor conectividad para que más visitantes sigan eligiendo a nuestro país”, añadió.

Mientras que el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, comentó que el alza del turismo receptivo “es coherente con lo que hemos proyectado para este 2025, en que se esperan 5,7 millones de llegadas. Sin embargo, considerando el acumulado a junio, esta proyección podría presentar un alza”.

Sobre la llegada de más turistas argentinos, dijo que “continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Chile, es más, el acumulado de enero a junio 2025 presenta una variación positiva de un 78,8%, lo que corresponde a 772 mil llegadas de turistas argentinos más que en igual período de 2024”.

¿A qué terminales llegan los turistas extranjeros?

De acuerdo a Sernatur, “el Aeropuerto Arturo Merino Benítez fue la avanzada que registró mayores llegadas de turistas extranjeros, durante el primer semestre, con 1.048.320; seguido por el Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) con 706.903; Cardenal Antonio Samoré con 233.252; Colchane con 167.630 y Pino Hachado con 123.972 llegadas”.