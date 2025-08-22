ManpowerGroup Chile presenta libro con 50 líderes que impulsan la transformación empresarial en el país

El lanzamiento de la publicación se realizó en el evento “Talent, Technology & Leadership”, que reunió a más de 500 asistentes y contó con la participación del astronauta de la NASA Terry Virts, quien entregó una mirada única sobre liderazgo y gestión de crisis.

ManpowerGroup Chile presentó oficialmente su nuevo libro “50 líderes que están transformando el país”, una obra que reconoce a ejecutivos y referentes del ecosistema empresarial y social que están marcando pauta en innovación, sostenibilidad e inclusión en el mundo laboral.

En sus páginas, disponibles en un libro que se puede descargar en formato digital en este enlace, se recopilan los testimonios y reflexiones de 50 CEOs y altos directivos de compañías como Banco de Chile, LATAM Airlines, SMU, ENAP, NotCo, Coca-Cola, PepsiCo, Natura, Colbún y Rosen, entre muchas otras. Los líderes abordan temas como la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión organizacional, el impacto de las estrategias ESG, el desarrollo del talento y los desafíos emergentes del liderazgo en Chile.

El lanzamiento tuvo lugar el 13 de agosto en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en una jornada que congregó a más de 500 representantes del mundo empresarial, autoridades, gremios y medios de comunicación. El encuentro se consolidó como uno de los hitos corporativos más relevantes del año, con un formato innovador que incluyó experiencias interactivas, exhibiciones de soluciones tecnológicas, entornos inmersivos y espacios de networking estratégico.

Uno de los momentos más destacados fue la charla magistral del astronauta de la NASA y coronel (R) de la Fuerza Aérea de EE.UU., Terry Virts, quien compartió aprendizajes sobre liderazgo, trabajo en equipo y manejo de crisis a partir de su experiencia en la Estación Espacial Internacional.

“El mundo hoy necesita líderes éticos, humanos, que inspiren a otros desde la integridad, la curiosidad y la responsabilidad social. Un liderazgo que no solo entienda la transformación tecnológica y los desafíos del entorno, sino que también reconozca el valor de cada persona dentro de la organización. Como compañía creemos firmemente que el talento es el eje transformador de toda empresa, y que fomentar culturas diversas, inclusivas y colaborativas es esencial para construir el futuro del trabajo que queremos”, afirmó Mónica Flores, Presidente de ManpowerGroup LATAM.

“Este importante proyecto representa el compromiso de la compañía con la innovación y el liderazgo transformador. Estamos convencidos de que, a través de la tecnología, el talento y un liderazgo audaz, podremos seguir impulsando un cambio real en el futuro del trabajo en Chile y la región. Hoy celebramos no solo el presente, sino la visión de un futuro prometedor”, sostuvo Jorge Gamero, Gerente General de ManpowerGroup Chile y Director de Experis LATAM.

Con más de seis décadas de presencia en Chile, ManpowerGroup se ha posicionado como líder en soluciones de capital humano, promoviendo la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo de talento en múltiples sectores. Este libro se suma a una trilogía editorial iniciada en 2023, junto con “60 años, 60 Líderes que transforman el talento en Chile” y “50 CIOs que transforman la tecnología en Chile”, reforzando el compromiso de la compañía con la generación de contenido de valor y la creación de comunidades de liderazgo.