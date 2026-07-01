“Lo vamos a hacer con decisión y coraje, mierda”: El mensaje de Eduardo Frei a los empresarios para enfrentar el estancamiento económico

Este miércoles, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle participó en el Encuentro Regional de Empresarios (Erede), organizado por Irade (Instituto Regional de Administración de Empresas) en la Región del Biobío, donde profundizó en la situación económica que enfrenta el país.

En ese contexto, abordó cuatro temáticas clave: crecimiento, inversión, empleo y seguridad. “En América Latina tenemos una crisis política que ha destrozado nuestros gobiernos”, remarcó, y sostuvo que esta situación debe enfrentarse y no eludirse.

En cuanto al panorama nacional, planteó sus cuestionamientos a la administración anterior. “Se nos quedó un poco vacía la billetera fiscal”, dijo. Además, criticó la situación de la informalidad laboral y la desocupación, especialmente entre las mujeres.

Asimismo, destacó el crecimiento económico registrado durante los gobiernos de la Concertación y la capacidad del país para pagar la deuda que enfrentaba tras el retorno a la democracia.

“Chile tenía una deuda cercana al 40% del PIB”, destacó. Sin embargo, respecto del escenario actual cuestionó el nivel de endeudamiento, además del estancamiento económico que, a su juicio, se arrastra desde 2014.

Frente al panorama actual, subrayó que es importante dejar atrás las amenazas y aprovechar las oportunidades con fuerza, decisión y coraje. “Abrir las puertas a la inversión extranjera”, sugirió. También planteó avanzar en la rebaja del impuesto corporativo y reducir los tiempos de espera para la ejecución de proyectos.

En esa línea, manifestó que espera que la megarreforma impulsada por el Ejecutivo sea aprobada. Actualmente, la iniciativa se encuentra en tramitación en el Senado.

“Aquí tenemos que hacer lo que ha hecho todo el mundo, hacer la pega entre públicos y privados. Eso en Chile lo hemos hecho durante años”, sostuvo, y enfatizó la importancia de fortalecer los nexos económicos con India.

Asimismo, señaló que “Chile tiene cosas que pocos países tienen: el cobre sigue siendo el elemento principal”. No obstante, sostuvo que para ello se requiere una buena gestión de Codelco y promover licitaciones en áreas como el litio, el hidrógeno verde y las tierras raras.

Finalmente, mostró una fotografía de los expresidentes tomada en 2010, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario del país.

“Esta foto la he mostrado en todo el mundo (…) Poníamos esta foto y la ovación era cerrada. ¿Qué países del mundo podrían mostrar una foto así? O sea, lo hicimos en Chile, fuimos capaces porque había decisión, había coraje, no le teníamos miedo a las decisiones y conversábamos con todos”, señaló.

Y concluyó: “Cuando dicen que este es un sueño que estamos inventando, no, si ya lo hicimos. Las cifras económicas, sociales y políticas de Chile de los últimos 25 años son las mejores de los 200 años de historia del país. Lo podemos volver a hacer y lo vamos a hacer con confianza, decisión y con coraje, mierda”.

Mira aquí la transmisión completa