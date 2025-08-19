Liquida cerca de 475 mil prendas: Qué tiendas podrían adquirir el inventario de Corona tras su quiebra

Además de los productos, se ha informado que se subastarán los locales comerciales de la empresa, el mobiliario de sus oficinas y su centro de distribución.

Tras más de medio siglo de historia en el retail, la cadena de tiendas Corona ha puesto fin a sus operaciones.

La empresa notificó a sus cerca de 2.000 empleados el 27 de junio que cerraría sus 50 tiendas distribuidas en todo el país, luego de declararse en quiebra debido a un déficit financiero que supera los US$ 67 millones.

Ahora, en el marco del proceso de liquidación, todo el inventario de la compañía será subastado por la firma Remates del Río.

¿Qué empresas podrían adquirir el inventario de Corona?

La venta ha despertado el interés de varias empresas del rubro, como La Polar y Fashion’s Park, además de pequeños comerciantes del rubro, que podrían adquirir los productos y sumarlos a sus vitrinas.

Según información de La Tercera, el inventario disponible está valorado en aproximadamente $11 mil millones e incluye una vasta variedad de productos: 230.000 jeans, 40.000 pares de zapatos, 80.000 poleras, 55.000 parkas y 70.000 blusas, además de ropa de cama, calzado y accesorios.

Además de los productos, se ha informado que se subastarán los locales comerciales de la empresa, el mobiliario de sus oficinas y su centro de distribución, como parte del proceso de disolución definitiva de la compañía.