Ley de Fraccionamiento: ¿Qué dijeron los presidenciables tras reconocimiento de error del ministro Grau?

En plena carrera presidencial, los candidatos se han mantenido atentos a la contingencia. En ese contexto, reaccionaron al reconocimiento del ministro de Economía sobre el error en los datos entregados por el subsecretario de Pesca durante la Comisión Mixta.

En el marco de la controversia generada durante la discusión legislativa del proyecto de ley de fraccionamiento, y tras el reconocimiento del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el error cometido por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la revisión de la iniciativa en la Comisión Mixta, se aprobó una distribución de la cuota de merluza con un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial.

La polémica surgió luego de que el gerente general de la empresa, Marcel Moenne, planteara tras la votación: “Lamentamos profundamente que la argumentación central del subsecretario de Pesca, Julio Salas, para el caso de la merluza común, se haya sustentado en datos falsos y poco rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario”.

“El subsecretario, durante la sesión, mostró cifras de desembarque que señalaban que la industria logró capturar en 2024 solo el 61% de las cuotas, cuando el dato real es de un 93%. Con esta información errónea, argumentó que una baja en el fraccionamiento industrial no generaría falta de cuota para la operación de la compañía ni afectaría el empleo, lo que no es efectivo, ya que históricamente hemos capturado el 99% de nuestras cuotas”, complementó.

¿Cómo reaccionaron los presidenciables?

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó que es “intolerable que el Gobierno entregue datos falsos respecto a la ley de pesca y, producto de ello, vayan a quedar 2.400 personas sin empleo, la inmensa mayoría de ellas mujeres, jefas de hogar que necesitan trabajar”. Además, cuestionó que “esto sucede a cada rato: datos equivocados, datos falsos, datos que demuestran improvisación, falta de conocimiento y negligencia. Este Gobierno no sabe gobernar”.

“Hay espacio todavía para reparar este error”

Por su parte, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, precisó que este proyecto todavía no ha sido despachado. Existe un informe de la Comisión Mixta, pero mientras “no se despache el proyecto, si hay unanimidad, se pueden revisar los acuerdos que se tomaron. Y claramente aquí hay factores que ameritan revisión”.

En primer lugar, señaló que se están generando impactos que “yo imagino nadie deseaba”: una planta que se cierra, trabajos que se pierden, familias que caen en la incertidumbre. En segundo lugar, advirtió que la decisión se tomó sobre la base de una serie de antecedentes que, según se ha comprobado, contenían errores.

“Entonces, esas son razones suficientes para reabrir el debate y buscar una fórmula distinta, que tome en cuenta que en esta región, en el caso de la merluza, hay características particulares que deben ser consideradas a la hora de definir estos criterios generales de la ley”, enfatizó.

En esa línea, recordó que durante su última visita a la región, cuando se desempeñaba como ministra del Interior, “me pidieron una reunión con un grupo de trabajadoras del sector industrial de la pesca, muchas de ellas hoy afectadas por la decisión de cierre de la empresa. Y me plantearon su preocupación por la posibilidad de que esto pasara. En esa época, me tocó hacer varios llamados diciendo: ‘Ojo, que hay mucha preocupación en la región’, y lamentablemente, por alguna razón, esto a la hora de votar no estuvo suficientemente considerado”.

“Bueno, hay espacio todavía para reparar este error, y creo que la energía en estos días tiene que estar puesta en eso: en poner todos buena voluntad. Ciertamente, todo esto va a dar lugar a muchas peleas, muchas tensiones y muchas recriminaciones. Bueno, eso es parte de la política, pero que no sea a costa de las trabajadoras y los trabajadores”, concluyó.

“El subsecretario Salas y el ministro Grau deberían dar un paso al costado”

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñoz señaló que la presentación de “información falsa” en el fraccionamiento pesquero por parte del subsecretario Salas “me parece grave, y más grave aún que el ministro Grau lo siga respaldando”.

“El cierre de PacificBlu golpeará duramente el empleo en la Región del Biobío. A esto se suma lo ocurrido con el cierre de la empresa siderúrgica Huachipato, donde el ministro fue parte del problema y no de la solución. El subsecretario Salas y el ministro Grau deberían dar un paso al costado. Con el empleo de las personas no se juega”, instó.

“Nos obligan a legislar con datos malos”

Por su parte, desde Demócratas, su precandidata Ximena Rincón comentó a través de su cuenta de X: “Nos obligan a legislar con datos malos, y por oponernos nos tildan de obstruccionistas”.

“Un error se explica, dos errores alertan, pero a este nivel es difícil creer que sea solo un error. El problema es que a quienes les afecta directamente es a la ciudadanía, y parece que al Gobierno no le importa nada. Ejemplo: el cierre de la planta PacificBlu en Biobío, que afectará a más de 2.400 personas”, agregó.

“Un error en las cifras no deviene necesariamente en la renuncia”

Por último, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se distanció de las críticas y sostuvo que tiene la “mejor opinión de la gestión del subsecretario de Pesca” y, respecto al ministro Grau, comentó: “Creo que un día podríamos hacer solo un punto de prensa para hablar de lo bien que lo ha hecho el ministro”.

En cuanto a la polémica, concluyó: “Un error en las cifras no deviene necesariamente en la renuncia de un subsecretario. La gestión de un subsecretario es algo mucho más grande y complejo que eso. No está bien que haya errores, pero la magnitud del trabajo del subsecretario de Pesca es tal, que concentrarse en ese error creo que es una forma errada de abordar el trascendental debate que se está dando sobre la pesca en Chile”.