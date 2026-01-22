Las Salinas concreta primer hito de remediación con cosecha de biopila en Paño Sur

El proceso cuenta con un Plan de Monitoreo Participativo (PMP), garantizando transparencia y seguimiento permanente por parte de la comunidad.

En un avance clave para la regeneración urbana del sector, Las Salinas concretó la “cosecha” de su primera biopila de suelo remediado. Tras 12 semanas de tratamiento en un ambiente controlado en el Paño Sur, laboratorios acreditados certificaron que el material ha disminuido sus contaminantes según los objetivos de la autoridad ambiental, quedando apto para su futuro uso urbano.

Este hito, sumado al saneamiento de las primeras dos hectáreas en el sector Sur Alto, permite al proyecto registrar más de un 20% de avance en la remediación de esta zona, cumpliendo estrictamente con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Éste es un hito significativo, ya que permite evidenciar la eficacia de la técnica de biorremediación elegida para completar la descontaminación del terreno Las Salinas”, destacó Daniel Pérez, gerente de Ingeniería y Construcción de la compañía.

¿Qué es una biopila?

Es un sistema controlado instalado sobre una membrana impermeable donde se dispone el suelo. Allí se regulan variables como aireación y humedad para que bacterias naturales degraden los hidrocarburos. El proceso es seguro, inocuo y permite reposicionar el suelo saneado en el mismo terreno.