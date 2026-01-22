Negocios

Las Salinas concreta primer hito de remediación con cosecha de biopila en Paño Sur

Por CNN Chile

22.01.2026 / 04:00

{alt}

El proceso cuenta con un Plan de Monitoreo Participativo (PMP), garantizando transparencia y seguimiento permanente por parte de la comunidad.

En un avance clave para la regeneración urbana del sector, Las Salinas concretó la “cosecha” de su primera biopila de suelo remediado. Tras 12 semanas de tratamiento en un ambiente controlado en el Paño Sur, laboratorios acreditados certificaron que el material ha disminuido sus contaminantes según los objetivos de la autoridad ambiental, quedando apto para su futuro uso urbano.

Este hito, sumado al saneamiento de las primeras dos hectáreas en el sector Sur Alto, permite al proyecto registrar más de un 20% de avance en la remediación de esta zona, cumpliendo estrictamente con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Éste es un hito significativo, ya que permite evidenciar la eficacia de la técnica de biorremediación elegida para completar la descontaminación del terreno Las Salinas”, destacó Daniel Pérez, gerente de Ingeniería y Construcción de la compañía.

El proceso cuenta con un Plan de Monitoreo Participativo (PMP), garantizando transparencia y seguimiento permanente por parte de la comunidad.

¿Qué es una biopila?

Es un sistema controlado instalado sobre una membrana impermeable donde se dispone el suelo. Allí se regulan variables como aireación y humedad para que bacterias naturales degraden los hidrocarburos. El proceso es seguro, inocuo y permite reposicionar el suelo saneado en el mismo terreno.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

Deportes Champions League: Esto es lo que necesitan Real Madrid y Barcelona para clasificar a octavos de final
Arley Méndez dejará de ser seleccionado nacional: Competirá en los "Juegos Olímpicos del Dopaje"
Chile logra destacada presencia en el Top 10 Latinoamericano de inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores
Ministra de la Mujer afirma que "no ha existido ningún contacto formal" por parte de Judith Marín
Coletazos en minería por biministerio: Cámara Minera manifiesta preocupación por no tener cartera especializada
DMC emite alerta por posibles tormentas eléctricas en Los Lagos y Aysén: ¿Cuándo podrían ocurrir?