La española Sacyr es seleccionada para una concesión vial en la Región del Biobío: Construcción tardará de 3 a 4 años

Esta concesión se sumará a la cartera de la compañía en el país, que cuenta con 11 autopistas, cuatro aeropuertos y dos hospitales. Revisa los detalles del proyecto.

(EFE) – El grupo de infraestructuras español Sacyr ha sido seleccionado para optar a la concesión vial Ruta Pie de Monte, en la Región del Biobío, que tendrá 20 kilómetros de extensión y doble calzada y contará con un presupuesto oficial de unos 330 millones de euros al cambio actual.

Según han informado este martes fuentes de Sacyr, se prevé que las obras comiencen hacia finales de esta década, con un horizonte de construcción de entre tres y cuatro años.

El proyecto prevé una infraestructura de última generación, que incluye seis enlaces a desnivel; un puente; diez pasos superiores; tres pasos inferiores; dos viaductos y seis pasarelas peatonales, además de un sistema de telepeaje que permitirá un tránsito más expedito y seguro para los usuarios.

La Ruta Pie de Monte reducirá de manera significativa los tiempos de viaje, potenciará el transporte de carga y favorecerá la competitividad productiva de la región, de acuerdo con las mismas fuentes.

Esta concesión se sumará a la cartera de la compañía en el país, que cuenta con 11 autopistas, cuatro aeropuertos y dos hospitales.