Klaus Schmidt-Hebbel vuelve a cargar contra gobierno de Boric: “Es un escándalo que durante tres años consecutivos se equivoque en subestimar sus déficits efectivos”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
En entrevista con Agenda Económica, Schmidt-Hebbel cuestionó las fallas en las proyecciones de déficit fiscal por parte del Ejecutivo.
El destacado economista Klaus Schmidt-Hebbel volvió a cargar contra el gobierno de Gabriel Boric por su desempeño en materia económica.
En entrevista con Agenda Económica, Schmidt-Hebbel cuestionó las fallas en las proyecciones de déficit fiscal por parte del Ejecutivo.
“Creo que es un escándalo que un gobierno durante tres años consecutivos se equivoque en subestimar sus déficits efectivos y sus déficits estructurales o cíclicamente ajustados, todos los años, desde el 2023 hasta el 2025, tres años consecutivos se ha equivocado de tener que corregirlo a medida que pasa el tiempo y se va cerrando el año correspondiente”, afirmó el destacado economista.
Consultado sobre a qué atribuía el hecho de pasar de una proyección de déficit de 1,1 a una cifra de 2,5, Schmidt-Hebbel señaló que “este gobierno sistemáticamente ha subestimado los ingresos, en parte porque ha sido más optimista en crecimiento de lo que finalmente ha sido el crecimiento en el año 2023-2024″
“Se pueden equivocar unas proyecciones, sí se puede equivocar, pero que sea siempre para el mismo lado, para decir, subestimar los ingresos denota una falencia, una falla muy grande”, cerró.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.