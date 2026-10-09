Presidente Kast realiza visita al Banco Central junto al ministro Quiroz en medio del debate por la inflación

El presidente José Antonio Kast realizó este viernes una visita protocolar al Banco Central, donde fue recibido por la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, según informó el organismo.

En la ocasión se desarrolló un almuerzo de trabajo en el que también participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Por parte del Banco Central asistieron, además de Costa, el vicepresidente Alberto Naudon, los consejeros Claudio Soto y Kevin Cowan, y el gerente general, Luis Óscar Herrera.

Durante el encuentro, los asistentes analizaron la evolución reciente de la economía chilena y el escenario económico internacional, de acuerdo con el comunicado.

La visita se produjo un día después de que Quiroz se refiriera al IPC de septiembre, que subió 0,4% mensual y llegó a 4,1% en doce meses, según el INE.

Quiroz había apuntado al rol del Banco Central frente a la inflación

El titular de Hacienda afirmó que “la inflación y el IPC es una responsabilidad del Banco Central” y que el instituto emisor “es responsable de la estabilidad de precios”.

Consultado por la proyección de inflación de 3,8% para este año, Quiroz reconoció que la meta “está desafiante, pero pensamos que puede venir un ajuste, una desaceleración del crecimiento del precio”.

Además, agregó que “hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.