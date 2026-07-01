Presidente Kast por caída del Imacec y aumento del desempleo: “Nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica”

El presidente José Antonio Kast se pronunció este jueves sobre el “complejo” escenario económico que enfrenta el país, ante la caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo en un 0,9 % y el aumento de la tasa de desocupación a un 9,4 %.

En el cierre de su visita a Paraguay, el mandatario sostuvo que el país “hoy pasa por un momento complejo en temas de Imacec; hemos conocido recién cifras que prenden más de una luz de alerta, y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir”.

En esa línea, señaló que Paraguay es un modelo a seguir “en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer y, lo más importante, han disminuido la pobreza”.

Para el Ejecutivo, el país está pasando por “una enfermedad económica que afecta la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

“Muchas veces, cuando uno está viviendo un momento de bonanza, se olvida y solo se acuerda cuando hay un dolor. Uno se acuerda de la salud del cuerpo cuando está enfermo (…) Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica“, reflexionó.

El mandatario valoró igualmente el acuerdo firmado entre ambos países en materia económica y de seguridad para combatir los crímenes transnacionales.

“En este momento que hay crisis a nivel mundial, nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.