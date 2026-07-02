Kast no descarta posibles modificaciones en invariabilidad tributaria: Analiza subir monto mínimo de inversión

En el marco del debate por la megarreforma del Gobierno, el presidente José Antonio Kast afirmó estar dispuesto a modificar las condiciones de la nueva invariabilidad tributaria para las inversiones del país.

Al ser consultado por la mesa política y técnica, que busca lograr más acuerdos en el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, durante su visita a Uruguay, el mandatario aseguró que “todas las propuestas van a ser analizadas por los equipos de Gobierno”.

Asimismo, respecto a la invariabilidad tributaria, señaló que analizarán “los mejores argumentos para que sea lo suficientemente atractiva para grandes inversionistas”, según consignó Radio Bío Bío.

Agregó que “estamos hablando de inversiones de US$ 50 millones, o podemos subir el monto. Esto es un tema más técnico que evaluará el equipo de Hacienda para ver cómo combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza”.

En esa línea, enfatizó que lo que le importa a los inversionistas extranjeros es que el mercado chileno les ofrezca condiciones estables a largo plazo, más que una tasa impositiva exacta.

Al mismo tiempo, señaló que la megarreforma busca resguardar a los inversionistas locales para que “no se sientan desprotegidos por el nivel de inversión que va a llegar”.

Por último, hizo un llamado a los parlamentarios a tener “este sentido de urgencia, porque lo que se ha hecho en los últimos diez años claramente no fue en la dirección que todos esperaban”.

Esto, en relación con la caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo en un 0,9 % y el aumento de la tasa de desocupación a un 9,4 %.