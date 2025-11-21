“Kast es pésimo para negociar”: Sebastián Edwards vaticina “cuatro años en que vamos a seguir en trabajos estancados” en caso que gane el republicano

El economista, quien había manifestado su apoyo a Evelyn Matthei para la primera vuelta, además aseguró que en la elección presidencial de 2029 pasarán a segunda vuelta Gabriel Boric y Franco Parisi.

Sebastián Edwards –economista y académico de la Universidad de California en Los Ángeles– se refirió a la segunda vuelta presidencia, en medio de su participación en un conversatorio organizado este viernes por AFP Habitat.

Respecto al resultado del pasado domingo, en declaraciones recogidas por Diario Financiero, Edwards -quien había manifestado su respaldo a Evelyn Matthei– señaló que “la derecha ganó y perdió a la vez. El Congreso es el fracaso más grande de la historia moderna chilena“.

Posteriormente, abordó un escenario de un eventual gobierno de José Antonio Kast (Republicanos), quien corre con ventaja de cara al balotaje del 14 de diciembre.

Sobre este punto, indicó: “El escenario que yo veo en los primeros 100 días: perdidos por un Gobierno que se farreó el Congreso y va a tener que negociar“.

“JAK es pésimo para negociar (…). Entonces, yo lo que veo es cuatro años en que vamos a seguir en trabajos estancados, lo mismo que estamos ahora, y eso no es bueno”, añadió.

Respecto a la arremetida de Franco Parisi y del Partido de la Gente, aseguró que “voy a hacer una predicción: la segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi, y va a ganar Parisi. Así de simple”.

“Se suponía que el Partido de la Gente podía ser partido bisagra. Ahora es una puerta. Es una puerta por la que tiene que pasar toda la legislación. Para que siga siendo una puerta, tiene que mantener a estos 14 juntos, y eso, yo creo, que entre la Pamela (Jiles) y (Pablo) Maltés pueden lograrlo”, agregó Edwards.