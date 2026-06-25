J.P. Morgan eleva su recomendación sobre Chile, proyecta inflación global en torno al 3% y pocas alzas de tasas para el resto de 2026

JPMorgan Global Research publicó este jueves su informe de perspectivas de mitad de año, en el que proyecta que la economía mundial seguirá expandiéndose durante el segundo semestre de 2026, pero bajo la presión de una inflación que se resiste a ceder y bancos centrales que ajustan su postura hacia un sesgo más restrictivo.

El banco estima que la inflación núcleo global se mantendrá cerca del 3%, en línea con el promedio registrado entre 2024 y 2025: “Proyectamos que la inflación núcleo global se mantendrá pegajosa este año, cerca de su promedio del 3% registrado entre 2024 y 2025”.

“Una nueva ronda de presiones en los precios de bienes de consumo ha emergido como resultado de la firmeza de la demanda, los cuellos de botella tecnológicos y el traspaso de los precios energéticos”, agregaron.

Esta persistencia inflacionaria ha llevado a los bancos centrales a adoptar un tono más hawkish (restrictivo) del que los mercados anticipaban a comienzos de año.

Pese a ello, JPMorgan proyecta que las tasas de política monetaria a nivel global subirán menos de 20 puntos base durante lo que resta de 2026.

El banco mantiene su visión de que la Reserva Federal permanecerá en pausa este año, con un primer alza recién en 2027. En Europa, espera una nueva alza del BCE en septiembre, mientras que el Banco de Inglaterra realizaría su primer recorte en julio.

JPMorgan eleva recomendación sobre Chile

JPMorgan elevó su recomendación sobre la renta variable chilena a Overweight, es decir, con expectativa de rendimiento superior al índice de referencia.

El banco argumenta que Chile fue castigado en exceso durante el primer semestre por el alza del petróleo —al ser un importador neto de energía—, lo que dejó sus valuaciones en niveles atractivos. A eso se suman los altos precios del cobre y un proceso de reformas estructurales que el banco evalúa positivamente.

En materia fiscal, el informe destaca a Chile como uno de los pocos países de América Latina que mantiene un camino de consolidación, en contraste con Colombia, cuya posición fiscal continúa deteriorándose.

Para JPMorgan, esta disciplina presupuestaria posiciona a Chile de forma favorable dentro de la región en un contexto global donde los déficits fiscales siguen siendo una fuente de presión sobre los mercados de deuda.

Crecimiento firme pero con diferencias regionales

En términos de actividad económica, el banco ve la expansión global “en pie firme”: “El crecimiento está apoyado por la mejora del sentimiento empresarial con la disipación de los temores extremos de disrupciones comerciales del año pasado, junto a un consumidor resiliente a medida que los mercados laborales mejoran, y un continuo auge del gasto de capital impulsado por la IA”.

Para Estados Unidos, JPMorgan estima que el crecimiento se moderará hacia el rango de 1,5% a 1,75% en el segundo semestre, tras un robusto segundo trimestre en torno al 3%.

En Europa, la región ha mostrado resiliencia a múltiples choques, pero el shock energético derivado del conflicto en Medio Oriente genera presiones inflacionarias directas e indirectas.

En China, el banco proyecta una moderación del crecimiento con alzas trimestrales de 3,5% y 3,7% para cerrar 2026 en torno al 4,7% anual, con la debilidad del sector inmobiliario y la demanda interna insuficiente como principales lastres.

IA, geopolítica y energía: los tres ejes del segundo semestre

El informe identifica tres temas centrales que marcarán los mercados en lo que resta del año. Primero, la tensión entre el shock de oferta energético —vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán y el impacto sobre el Estrecho de Ormuz— y un crecimiento que se mantiene sorpresivamente resiliente.

Segundo, el superciclo de inversión en inteligencia artificial, con los cinco principales hiperscaladores proyectando un gasto en capex de aproximadamente US$ 730.000 millones en 2026, un alza del 77% respecto al año anterior.

Tercero, la fragmentación geopolítica, que el banco define como una fuente estructural de incertidumbre para los mercados de activos y las decisiones de inversión global.

En materia de commodities, JPMorgan proyecta que el petróleo Brent cerrará el año en torno a los US$ 78 por barril, mientras que el cobre apunta a los US$ 15.000 por tonelada ante la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China.

El oro, en tanto, enfrenta un freno en su camino hacia los US$ 6.000 por onza, presionado por el endurecimiento de la política monetaria de la Fed.