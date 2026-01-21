Jorge Quiroz anuncia a José Pablo Gómez como el próximo director de Presupuestos

Hasta la fecha, Gómez es gerente de finanzas y administración de la Enap.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que José Pablo Gómez será el próximo director de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La noticia la dio a conocer durante un conversatorio organizado por Clapes UC, donde señaló que Gómez tiene los conocimientos y “es un fiscalista, un creyente en las instituciones”.

“Vamos a levantar la Dipres juntos”, expresó, añadiendo que la Dirección “era una institución de prestigio” y un “pilar” en el sistema económico.

De ese modo, Gómez será quien reemplace a Javiera Martínez en el gobierno de José Antonio Kast.

Futuro director de la Dipres: ¿Quién es José Pablo Gómez?

Gómez es economista e ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica. Posee un master of arts en Economía en el Programa Ilades con la Universidad de Georgetown en Estados Unidos.

Actualmente, se desempeña como gerente de finanzas y administración de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Además, fue miembro de cargos técnicos durante gobiernos de la Concertación.

Entre 1997 y 2000 fue jefe de Estudios del Ministerio de Salud, y entre 2000 y 2003 se desempeñó como superintendente de Isapres.

Gómez también fue jefe de la División de Finanzas Públicas en la Dipres entre abril de 2008 y marzo de 2022.