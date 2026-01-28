IVA a compras internacionales recauda más de 41 millones de dólares en el primer trimestre de aplicación de la medida

Desde el SII recomendaron a los clientes preferir las plataformas inscritas en el sistema para realizar comprar en el extranjero.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer las cifras de la recaudación por el IVA a compras realizadas en comercios internacionales durante el primer trimestre de aplicación de la medida, es decir, desde el 25 de octubre del 2025 hasta el martes 20 de enero.

Hasta antes de la entrada en vigor de este tributo, las compras de hasta 41 dólares eran importadas sin pagar IVA, pero ahora se les aplica un 19% extra a compras de hasta 500 dólares.

En concreto, entre octubre de 2025 y enero de 2026 se han percibido más de $37.110 millones (41 millones de dólares).

El SII informó que recibió 23 declaraciones de comercios extranjeros, siendo Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay las que más contribuyeron.

La directora (s) de la institución, Carolina Saravia, hizo un llamado a los clientes a preferir las plataformas inscritas ante el SII para realizar sus compras internacionales.

“Les permitirá contar con una mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita y, con ello, están aportando también a una correcta declaración y pago del IVA”, dijo.

Shopee: La empresa que se fue de Chile a días de la implementación del IVA

Si bien las grandes empresas como Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay se adaptaron a la implementación del IVA a compras internacionales, hubo una que decidió cerrar sus operaciones en Chile.

El 30 de octubre, tan solo cinco días después de que entrara en vigencia el IVA a compras internacionales, Shopee cesó sus actividades en el país sin especificar las razones.