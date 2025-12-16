Cambio en el ecosistema de pagos chileno: Itaú Chile compra Klap por $40 mil millones

El banco acordó la adquisición de la totalidad de Multicaja S.A. y de Iswitch S.A., las que operan en territorio chileno a través de Klap.

Dicho acuerdo se formalizó a través de un Share Purchase Agreement (SPA) suscrito entre Itaú y los actuales accionistas de Klap.

El precio de esta transacción es de $40 mil millones, sujeto a ajustes habituales para este tipo de operaciones.

Desde Itaú Chile señalaron que la operación apunta a “fortalecer su propuesta de valor para comercios, pymes y empresas, ampliando el acceso a soluciones de pago modernas, eficientes y seguras, y profundizando su estrategia de centralidad en el cliente en un segmento clave para el desarrollo económico del país”.

La operación todavía debe ser confirmada por los organismos reguladores en Chile -como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)- y también del Banco Central de Brasil. Además, está sujeta al control de operaciones de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Andre Gailey, CEO de Itaú Chile, señaló que “la adquisición de Klap marcará un hito estratégico para Itaú Chile. Una vez que se materialice, completaremos nuestra oferta de valor, integrando de manera coherente las capacidades de emisión y adquirencia, al mismo tiempo que avanzamos hacia un ecosistema integral de medios de pago, servicios transaccionales y soluciones de financiamiento”.

“De esta forma consolidamos nuestro acompañamiento al crecimiento de pymes y empresas, impulsando decididamente la digitalización del comercio al ampliar su acceso a medios de pago electrónicos tecnológicos y seguros”, añadió Gailey.