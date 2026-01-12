IPSA rompe récord y supera los 11.000 puntos en medio de fuga de capitales desde EE.UU.

El principal índice bursátil chileno abrió la semana con un alza de 0,9%, impulsado por flujos que salen de Estados Unidos tras la investigación penal contra Jerome Powell y la caída de los futuros en Wall Street.

El mercado accionario chileno inició la semana con un nuevo hito histórico. El S&P IPSA abrió este lunes con un alza de 0,9% y superó por primera vez la barrera de los 11.000 puntos, en un contexto marcado por la salida de capitales desde Estados Unidos tras la investigación penal abierta contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En los primeros negocios de la jornada, el selectivo local avanzaba hasta los 11.023,20 puntos, consolidando el impulso alcista que ya había llevado al índice a cerrar la semana pasada en máximos históricos.

Flujos globales y dudas sobre la Reserva Federal

El desempeño del IPSA se dio en paralelo a un escenario de cautela en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde crecieron las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal.

En el mercado derivado, los principales índices estadounidenses operaban en terreno negativo: los futuros del Nasdaq 100 caían 0,8%, los del Dow Jones retrocedían 0,7% y los del S&P 500 perdían 0,6%.

En el mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían, liderados por un incremento de 4,2 puntos base en el tramo a 30 años.

En Europa, las bolsas operaban sin cambios relevantes, mientras que en Asia se observaron avances moderados. El índice Hang Seng de Hong Kong subió 1,4% y el CSI 300 de China continental ganó 0,7%. La bolsa de Tokio permaneció cerrada por el feriado del Día de la Mayoría de Edad.