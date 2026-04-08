IPSA sube 3,2% impulsado por acciones de Latam y tregua en Medio Oriente

El principal índice bursátil nacional llegó a superar los 10.900 puntos, recuperándose del cierre del martes en 10.518,40 puntos, previo a que se cumpliera el ultimátum de Donald Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA abrió este miércoles por encima de los 10.800 puntos, llegando incluso a superar la barrera de los 10.900 cuando alcanzó los 10.923,10 a las 9:45. De esta manera, subió más de 300 puntos respecto a este martes, cuando cerró en 10.518,40 puntos.

Al cierre de la jornada, la Bolsa de Santiago cerró en 10.857,30 puntos (+3,22%), impulsada en su mayoría por las acciones de Latam (+8,32%), SQM-B (+4,22%), Cencosud (+3,25%) y Falabella (+2,47%).

La tregua entre Estados Unidos e Irán para un alto al fuego y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas también fue un factor clave para el alza del IPSA este miércoles.

Sin embargo, la tensión en Medio Oriente volvió a elevarse en horas de la tarde, luego de que Israel continuara con sus ataques al Líbano, lo que llevó a que medios iraníes afirmaran que se interrumpió el tránsito por el estrecho de Ormuz por no respetar el alto al fuego.

Tras esto, desde la Casa Blanca calificaron de “falsas” las informaciones de medios iraníes, y argumentaron que el Líbano no forma parte del acuerdo de cese al fuego en la región. Asimismo, señalaron que la tregua seguirá en pie siempre y cuando el estrecho de Ormuz permanezca abierto.

Esta nueva disputa en Medio Oriente tensionó a los mercados, lo que llevó al IPSA a establecerse en torno a los 10.850 puntos al cierre de la jornada. De igual manera, el dólar, que abrió con una baja de casi $30, llegando a cotizar en $888, cerró en $897,22.