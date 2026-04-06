IPSA cierra a la baja y cae de los 10.700 puntos ante la incertidumbre en Medio Oriente

La Bolsa de Santiago cerró con una caída, estableciéndose por debajo de la barrera de los 10.700 puntos mientras crece la incertidumbre por el ultimátum de Donald Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA tuvo una caída al cierre de este lunes a la espera de las negociaciones entre los mediadores de Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera este domingo que atacaría centrales eléctricas y puentes si el estrecho de Ormuz permanece cerrado a las 20:00 horas de Washington de este martes.

Frente a estas tensiones y al rechazo de Irán a la propuesta de paz que incluía un alto al fuego durante 45 días, el principal indicador bursátil chileno cerró en 10.695,09 puntos, bajando notoriamente de los 10.856,29 con los que abrió el pasado jueves 2 de abril.

Respecto a las acciones que bajaron, destacan Latam (-2,63%), MallPlaza (-2,23%) y SQM-B (-2,17), mientras que entre las que subieron se encuentran Provida (+2,72), Quiñenco (+2,45) y Ripley (+2,16).

En cuanto a los mercados internacionales, el S&P 500 cerró en 6.611,29 puntos, con una subida de 28,6 puntos (+0,43%), mientras que Dow Jones lo hizo en 46.669,89 puntos, ganando 165,21 puntos (+0,35%). Por su parte, el Nasdaq 100 subió 146,64 puntos (+0,61%), cerrando en 24.192,17.

¿En cuánto cerró el dólar?

La falta de claridad frente a la situación en Medio Oriente llevó al dólar a cerrar en $917,44, levemente por debajo de los $920. De esta manera quedó en $917,46 comprador y $920,24 vendedor.

A pesar de la incertidumbre en Medio Oriente, de cara al ultimátum de Donald Trump a Irán de este martes, el cambio de la divisa norteamericana a la chilena quedó levemente por debajo del pasado jueves, cuando cerró en $920 por temor a un fin de semana conflictivo en Irán.