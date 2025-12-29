IPSA inicia la última semana del año con leves caídas tras rozar récord de 10.500 puntos

El principal índice bursátil chileno retrocedió en la apertura, en una jornada marcada por bajos montos transados y movimientos acotados en los mercados internacionales.

El IPSA abrió la última semana del año con una leve baja, luego de haber bordeado un máximo histórico cercano a los 10.500 puntos. La jornada estuvo marcada por bajos flujos de operación, en un contexto habitual de menor actividad previo a las celebraciones de Año Nuevo.

El ajuste local se dio en línea con el comportamiento de los mercados internacionales, donde también se observó un mayor ánimo vendedor al inicio de la semana.

Retroceso tras máximo histórico

Luego de avanzar 1,7% en la semana anterior y cerrar el viernes en niveles récord, el S&P IPSA inició este lunes con una caída de 0,3%, ubicándose en 10.456,19 puntos.

Entre las principales incidencias de la apertura destacó la acción de SQM-B, que registró un descenso de 2,1%, presionando al índice.

En el mercado de derivados, los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0,4%, mientras que los del S&P 500 bajaban 0,2%. En tanto, los futuros del Dow Jones se mantenían prácticamente sin variaciones.

En Europa, el Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 de Londres mostraban alzas de 0,2%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,7%, el CSI 300 de China continental bajó 0,4% y el Nikkei japonés registró un descenso similar.

Bajos flujos y balance anual

Los montos transados, con excepción de las bolsas chinas, se mantuvieron débiles durante la jornada, un fenómeno habitual en esta época del año debido a la menor presencia de inversionistas en los mercados.