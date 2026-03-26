IPSA abre a la baja ante subida del petróleo por declaraciones de Trump contra Irán: “Más les vale ponerse serios pronto”

El principal índice de la Bolsa de Santiago cayó hasta los 10.322 puntos, luego de que el precio del barril de Brent alcanzara los 107 dólares en horas de la mañana, llegando a su valor más alto en tres días, tras los dichos del mandatario estadounidense catalogando las negociaciones con Irán como "extrañas".

La Bolsa de Santiago abrió a la baja este jueves con una caída hasta los 10.322,93 puntos a las 10:10, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a principios de esta semana que pospondría los ataques a centrales eléctricas en Irán, los cuales se retomarían este viernes.

El cese de ataques en la región llevó al barril de Brent a romper la barrera de los US$ 110 en horas de la mañana del lunes e incluso llegando a bajar de los 100 dólares a mediados de semana.

Sin embargo, en estos cinco días, EE. UU. envió 4.500 marines a Medio Oriente, lo que podría intensificar el conflicto desde el viernes y ha llevado al crudo al alza hasta los US$ 107 en las últimas horas.

La bolsa seguía a la baja a medida que desde la app Truth Social, Donald Trump criticaba a Irán por su manejo en las negociaciones: “Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘suplicando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse”.

“Sin embargo, afirman públicamente que solo están ‘estudiando nuestra propuesta ‘. ¡¡¡ERROR!!! Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!”, sentenció.