IPSA sube en la apertura y se afirma sobre los 11.200 puntos en una jornada marcada por alivio global

El principal índice bursátil chileno inició la sesión con ganancias, en línea con el repunte de los mercados internacionales, impulsados por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y una menor tensión geopolítica.

El IPSA abrió la jornada de este jueves con ganancias y logró afirmarse sobre los 11.200 puntos, en un contexto de distensión general en los mercados bursátiles internacionales y un mayor apetito por el riesgo entre los inversionistas.

En los primeros minutos de operaciones, el principal índice de la Bolsa de Santiago subía 0,4% y alcanzaba los 11.262,90 puntos, luego de haberse alejado de sus máximos históricos a mitad de semana por un entorno de inversión más desafiante.

El avance del mercado local se dio en línea con el repunte de las bolsas externas, que mostraron señales de recuperación tras episodios recientes de mayor volatilidad.

Wall Street y el impulso tecnológico

En Estados Unidos, los futuros anticipaban una apertura positiva. El Nasdaq 100 subía 0,8%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban 0,3% y los del Dow Jones ganaban 0,2%.

El optimismo estuvo impulsado por los resultados y proyecciones de TSMC, cuyas acciones subían 6%, reforzando las apuestas del mercado por el potencial de la inteligencia artificial.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo caían cerca de 4%, luego de declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó haber recibido garantías de que “los asesinatos en Irán están parando”, en referencia a la represión del régimen para contener las protestas.