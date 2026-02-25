IPSA abre sobre los 11.100 puntos en jornada positiva para el litio y las bolsas globales

El principal índice de la Bolsa de Santiago subía más de 1% en la apertura, en medio del repunte del carbonato de litio y de un clima favorable en los mercados internacionales, atentos a los resultados de Nvidia.

La Bolsa de Santiago inició la jornada con ganancias, con el S&P IPSA superando los 11.100 puntos, impulsado principalmente por el fuerte avance de SQM.

En las primeras operaciones, el índice subía 1,2% hasta los 11.125 puntos, mientras que SQM-B destacaba con un alza cercana al 7%, liderando el desempeño del mercado local. También registraban avances acciones como Mallplaza y Falabella, tras la publicación de sus resultados trimestrales. En contraste, CCU operaba con leves pérdidas.

El repunte de SQM se da en línea con el mejor ánimo global hacia las acciones vinculadas al litio. En Estados Unidos, Albemarle, uno de los principales competidores de la minera chilena, mostraba fuertes avances en la preapertura, luego de que el precio del carbonato de litio registrara su segunda jornada consecutiva de recuperación.

El renovado interés por el denominado “oro blanco” se produce tras el retorno de los flujos desde China continental luego del Año Nuevo Lunar, lo que también ha favorecido a otros commodities como el cobre.

En paralelo, los mercados internacionales operaban con tono positivo. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 anticipaban una apertura al alza en Wall Street, mientras en Europa y Asia se observaron avances generalizados.

La atención de los inversionistas está puesta ahora en los resultados de Nvidia, que se darán a conocer tras el cierre de la bolsa estadounidense. El mercado espera cifras sólidas, aunque los analistas advierten que la compañía deberá superar las estimaciones y entregar proyecciones optimistas para sostener el rally tecnológico.