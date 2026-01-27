IPSA abre al alza y se acerca a los 11.600 puntos tras nuevo récord en la Bolsa de Santiago

El principal índice bursátil del país avanzó este martes en la apertura, en medio del mayor apetito por acciones latinoamericanas. El mercado también miró la reunión de la Fed y la decisión de política monetaria del Banco Central, que se conocerá tras el cierre.

El S&P IPSA inició la jornada de este martes con un nuevo avance y se acercó a la barrera de los 11.600 puntos, luego de marcar máximos históricos en el arranque de la semana.

En la apertura, el índice subió 0,3% y llegó a 11.582,18 puntos, en un contexto de mayor apetito por activos de América Latina que ha marcado el inicio de 2026. Además, el mercado local quedó atento a la decisión de política monetaria del Banco Central, que se conocerá tras el cierre.

En el plano internacional, las bolsas operaron con tono positivo antes de hitos relevantes en Estados Unidos. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 lideraron los avances, mientras la atención también se centró en la temporada de resultados corporativos y en el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, que termina este miércoles con el anuncio de política y la conferencia de Jerome Powell.

En Europa, los principales índices registraron variaciones acotadas en una jornada marcada por noticias de comercio internacional, mientras en Asia la sesión cerró con avances en plazas como Hong Kong y Japón.