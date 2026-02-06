Negocios ipc

IPC sube dentro de lo esperado en enero: Inflación cayó del 3% anual por primera vez en casi 5 años

Por CNN Chile

06.02.2026 / 08:19

El INE detalló que 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. ¿Qué subió y qué bajó de precio?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de enero del 2026 anotó una variación mensual de 0,4%.

Esta variación —justo en la línea de lo esperado por el mercado— llevó a que el indicador acumulara un 0,4% en el año y 2,8% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

Detalles del IPC de febrero

10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, mientras que tres presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron la de bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.) y salud (1,2%) con 0,102 pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios, destacó transporte (-1,3%), con una incidencia de -0,164 puntos porcentuales.

¿Qué subió y bajó de precio?

  • El INE destacó el alza de precios que tuvieron los gastos comunes (+4,5%), los vinos (+7,2%), los computadores (+8,0%) y las bebidas gaseosas (+3,8%).
  • En su contraparte, destacaron la baja de precios que experimentó la gasolina (-3,3%) y el transporte aéreo nacional (-17,6%).

