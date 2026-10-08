IPC sube 0,4% en septiembre: Diésel aumenta 10,2% y seguros caen 7,7%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,4% en septiembre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación acumula un avance de 4,0% durante 2026 y de 4,1% en doce meses.

Ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas. Entre las principales estuvieron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 0,6%, y transporte, con un incremento de 0,9%.

Combustibles y alimentos entre las principales alzas

Dentro del transporte, la gasolina subió 2,7% durante septiembre, mientras el petróleo diésel aumentó 10,2%. El suministro de electricidad, en tanto, registró un incremento de 1,6%.

En alimentos destacaron las alzas de las papas, con 8,6%, y las lechugas, con 10,5%. Las frutas y frutos secos aumentaron 3,1%.

También sobresalió el transporte aéreo nacional, con un avance de 16,3%, mientras los vuelos internacionales registraron una caída de 18,7%.

La división de seguros y servicios financieros disminuyó 5,9% durante septiembre. Dentro de ella, los seguros bajaron 7,7% y acumulan una caída de 11,1% durante el año.

Según el INE, cuatro divisiones presentaron incidencias negativas en septiembre y una registró incidencia nula.