IPC de noviembre crece en línea de las expectativas: Vuelos internacionales, quesos y pan entre lo que más subió de precio

Por Daniela Pérez P.

05.12.2025 / 08:29

Desde el INE detallaron que la inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de noviembre del 2025 anotó una variación mensual de 0,3%.

Esta variación —que va en línea con lo esperado por el mercado— llevó a que el indicador acumulara un 3,7% en el año y 3,4% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

Detalles

9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, mientras que tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte (0,7%) y vestuario y calzado (2,6%). Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,249pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios, destacaron las bebidas alcohólicas y tabaco (-2,4%), con una incidencia de -0,088pp.

¿Qué subió y bajó de precio?

  • El INE destacó el alza de precios que tuvo el transporte aéreo internacional (+28,6%), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (+0,8%), los quesos (+4,0%) y el pan (+1,6%).
  • En su contraparte, destacaron la baja de precios que experimentaron los gastos comunes (-2,3%) y los vinos (-6,1%).

