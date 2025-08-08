Negocios economía

IPC de julio supera las expectativas del mercado y llega al 0,9% impulsado por el alza de las cuentas de electricidad

Por CNN Chile

08.08.2025 / 08:24

El Índice de Precios al Consumidor ha registrado un IPC acumulado de 2,8% durante 2025 y de 4,3% a doce meses.

Este viernes se dieron a conocer las cifras relacionadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio pasado.

Según la información entregada por el INE, el IPC anotó una variación mensual de 0,9%.

De esta forma, se ha registrado un IPC acumulado de 2,8% en este año y de 4,3% a doce meses.

De acuerdo al INE, en este registro destacaron las alzas en las divisiones de vivienda y servicios básicos, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas. La única disminución se produjo en la división de seguros y servicios financieros.

Entre las divisiones con aumento en precios se registró vivienda y servicios básicos (1,5%) con 0,275 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) con 0,192pp.


