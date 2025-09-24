Investor Conference de Credicorp Capital debuta en Chile con Paul Romer y destacados líderes empresariales y financieros de la región andina

En el evento participarán el máximo ejecutivo del Grupo Credicorp, Gianfranco Ferrari, junto al CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero, entre otros; mientras que el cierre de la jornada estará a cargo del ex economista jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía, Paul Romer.

Comenzó el Investor Conference 2025, el evento más importante de Credicorp Capital, que por primera vez se realiza en Santiago. Durante dos jornadas –miércoles y jueves– reunirá a cerca de mil invitados del mundo empresarial y financiero de todo el continente, consolidándose como uno de los principales encuentros financieros de la región andina.

Fue el CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero, el encargado de dar inicio al evento, quien destacó que el traslado a la capital chilena “no es casualidad: es una muestra clara de nuestra ambición por fortalecer la presencia regional, acercarnos a quienes confían en nosotros y ampliar el alcance de nuestra propuesta”. En ese sentido, el ejecutivo señaló que “a la fecha hemos logrado superar los US$44.000 millones de activos de clientes bajo gestión, lo que nos posiciona como la empresa más relevante de nuestro sector en Colombia y Perú, y espero próximamente en Chile”.

Al respecto, Montero profundizó que “nuestra escala e institucionalidad nos permite ser pioneros en desarrollar productos de inversión, como nuestros fondos alternativos en deuda privada, real estate e infraestructura, donde hoy tenemos más de US$3.500 millones de compromisos de inversión”.

Tras la bienvenida del máximo ejecutivo de Credicorp Capital, la conferencia seguirá con paneles sobre el futuro de las pensiones en Latinoamérica, venture capital e innovación, además de un análisis del panorama macroeconómico y político en la región.

Por la tarde se realizará el panel “Cómo hacer negocios en una Latinoamérica volátil”, moderado por Sebastián Piñera Morel, con Salvador Said Somavía, Ignacio Cueto Plaza y Bernardo Larraín Matte, quienes abordarán los principales desafíos y oportunidades del sector empresarial en Latam.

El cierre de la jornada estará a cargo de Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, y del Premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, quien ofrecerá una charla magistral sobre su teoría de la “economía de las ideas”, eje central de su trabajo académico.

El evento continuará este jueves con reuniones de negocios de alto nivel, concebidas como una plataforma estratégica para conectar a inversionistas, empresas y expertos de toda la región andina.