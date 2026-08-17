Inician el montaje de las primeras torres de la línea Kimal-Lo Aguirre en el norte del país

En pleno desierto de Atacama y tras siete meses del inicio de sus obras , la empresa Conexión Kimal-Lo Aguirre dio inicio al proceso de montaje e izaje de las primeras torres de alta tensión de corriente continua en Chile. Se trata de un paso clave en el avance constructivo de esta megaobra de transmisión energética , la cual contempla la instalación de un total de 2.692 estructuras destinadas a transportar energía renovable generada en el norte hacia el centro del país.

La maniobra técnica de izaje se llevó a cabo en la Región de Antofagasta y contó con la presencia de diversas autoridades locales y ejecutivos del proyecto. En el lugar, se instaló una de las estructuras que superan los 53 metros de altura y poseen un peso superior a las 11 toneladas , faena para la que fue necesario utilizar grúas de última tecnología traídas especialmente al país para cumplir con los requerimientos de la obra.

Actualmente, el proyecto registra un avance cercano al 20%, manteniendo trabajos simultáneos en más de 160 estructuras y en las subestaciones conversoras. Frente a este hito, el gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, sostuvo: “La transición energética nos da la oportunidad de que la infraestructura sea percibida como un bien público. Porque la sociedad hoy reconoce la necesidad de infraestructura, redes capaces de transportar energía de manera segura, eficiente y confiable. Y eso es lo que estamos construyendo. Aquello que durante tanto tiempo imaginamos, planificamos y preparamos, hoy comienza a levantarse frente a nuestros ojos. Si bien llevamos 6 meses en construcción, hoy recién podemos mostrar y afirmar que Kimal-Lo Aguirre está tomando forma”.

Desde la perspectiva regional y de desarrollo productivo, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, recalcó las implicancias que tendrá el tendido para la zona. “Kimal-Lo Aguirre es mucho más que una obra de transmisión, es una oportunidad para que Antofagasta consolide su posición como polo energético de Chile. Significa inversión, empleo, nuevas oportunidades para las energías limpias y una mejor utilización del enorme potencial solar que tenemos en nuestra región”, afirmó la autoridad comunal.

En esa misma línea, la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López, destacó la relevancia de consolidar la infraestructura para evitar el vertimiento de energía y asegurar su llegada a los centros de consumo. “Como región tenemos todo lo necesario para generar energía renovable a través de paneles fotovoltaicos, pero es imposible llevar ese recurso y traspasarlo a los hogares del país sin un socio estratégico. En ese sentido, Kimal-Lo Aguirre está haciendo un trabajo de importancia que seguirá potenciándose a través de nuestros territorios”, valoró.

Considerada una de las obras de transmisión más relevantes para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) , la línea Kimal-Lo Aguirre se extenderá por 1.346 kilómetros uniendo las regiones de Antofagasta y Metropolitana. La iniciativa cruzará 28 comunas pertenecientes a cinco regiones y tendrá una capacidad de transporte de hasta 3.000 MW , lo que permitirá robustecer la red eléctrica y viabilizar la integración de fuentes de generación limpia a gran escala en el país.