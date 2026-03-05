Informe del Consejo Fiscal Autónomo apunta a “estrés fiscal” por errores reiterados durante gobierno de Boric

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que "se han tomado medidas" tras identificar desvíos de la meta fiscal y que "una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social".

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó el “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, en el cual advirtió sobre el incumplimiento de la meta proyectada para dicho año y apuntó a “estrés fiscal” por errores reiterados.

El organismo indicó que se está produciendo una situación donde se gasta más de lo que se debería, situación que se ve reflejada en el déficit fiscal producido en 2025.

Dichas cifras llegaron a 3,6%, mucho más del 1,1% que se había planteado como meta el Ejecutivo.

CFA acusa “estrés fiscal”

En el documento, el Consejo indicó que la situación no se trata de algo aislado, sino que se trataría de errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales.

En esa línea, se planteó que hay un error que no se ha subsanado y que se repitió año tras año durante la administración del presidente Gabriel Boric.

En concreto, el desvío de la meta de balance “responde a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo; así como a un nivel de gasto que excedió incluso el comprometido en el Acuerdo Marco para la aprobación de la Ley de Presupuestos y, por ende, también el ajustado por medidas administrativas adicionales del primer trimestre”.

El documento refuta lo que se ha señalado desde Ministerio de Hacienda, respecto a que el problema no está en los niveles de gasto, sino que se trata de una situación de ingresos que fue excepcional y que hubo problemas puntuales que generaron menores ingresos de los que se esperaban.

Sin embargo, el CFA planteó una crítica al manejo fiscal de 2025 y de años anteriores, teniendo en cuenta que hubo incumplimientos.

seguramente va a dar que hablar porque va a obligar al gobierno entrante, al de José Antonio Kast, a tomar medidas también para corregir el rumbo, sobre todo desde el punto de vista del nivel de gasto que tiene nuestro país.

Informe del CFA: ¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

Tras conocer el informe, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseveró que “lo que señala el CFEA es que los ajustes de gastos fueron distintos a lo que ellos estaban promoviendo. Lo que yo diría es que durante todo nuestro gobierno, en particular el 2024 y el 2025, que es cuando han existido desvíos de la meta fiscal, una vez que esos desvíos se han identificado, se han tomado medidas que buscan reaccionar a aquello”.

“Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social, y nosotros hemos dicho como gobierno que es muy relevante conciliar estos dos objetivos. Durante nuestro gobierno el gasto ha crecido la mitad de lo que estaba creciendo en las administraciones anteriores, pero también uno debe ser responsable en materia social; y salud, educación y la PGU requieren un financiamiento que debe ser mantenido en el tiempo”, sentenció.