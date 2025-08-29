INE: Tasa de desocupación del trimestre mayo-julio de 2025 se situó en 8,7%

Las personas desocupadas crecieron 1,0%, influidas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%), informó el Instituto Nacional de Estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo para el trimestre mayo-julio de 2025 se situó en 8,7% a nivel nacional.

“La cifra se mantuvo invariable en doce meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%)”, señaló el organismo.

En tanto, las personas desocupadas crecieron 1,0%, influidas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%).

Respecto al mismo período de 2024, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%, disminuyendo 9,1 puntos porcentuales (pp.) en ambos casos.

Asimismo, la población fuera de la fuerza de trabajo tuvo un alza de 1,1%, incidida por personas inactivas potencialmente activas (5,2%) y las personas inactivas habituales (0,3%).

INE: Cifra de personas ocupadas

En los últimos 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas llegó a 0,8%, incidida tanto por los hombres (0,9%) como por las mujeres (0,6%).

De acuerdo al sector económico, la expansión de la población ocupada estuvo influida por la “industria manufacturera (5,5%), comunicaciones (23,3%) y minería (11,6%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,1%) y personas asalariadas informales (2,2%)”.