INE: Tasa de desocupación se ubicó en 8,0% para el trimestre octubre-diciembre de 2025

En los últimos 12 meses, la cifra registró una disminución de 0,1 puntos porcentuales, incidida por el aumento en la fuerza del trabajo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación nacional fue de 8,0% para el trimestre octubre-diciembre de 2025.

La cifra registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%).

Asimismo, las personas desocupadas se incrementaron en 1,4%, influidas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

La institución indicó que las tasas de participación y ocupación se ubicaron “en 62,1% y 57,1%, con incrementos de 0,5 pp. en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por las personas inactivas habituales (-1,2%) e iniciadoras (-9,1%)”.

Tasa de desocupación: Así fue en mujeres y hombres

En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo se ubicó en 8,5%, con un a disminución de 0,9 pp. interanualmente.

Esto ocurrió debido al “aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%)”.

Por el lado de los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, creciendo 0,6 puntos porentuales en un año.

Esto a raíz del “alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%)”.