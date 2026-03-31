Industriales panaderos proyectan alza del pan de entre 5% y 10% por aumento de los combustibles

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de la Región Metropolitana, Juan Mendiburu, anticipó que el “alza final por kilo de pan podría situarse entre un 5% y 10%”, debido al aumento en el precio de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente.

El alza de los combustibles se prevé que genere efectos en diversas aristas, entre ellas el incremento del costo de los alimentos. Entre ellos destaca uno popular en la población nacional: el pan.

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de la Región Metropolitana (Indupan), Juan Mendiburu, explicó en La Tercera: “Sin considerar la potencial alza de materias primas, el alza final por kilo de pan podría situarse entre un 5% y 10%”, planteó.

El representante de Indupan prevé que la variación de precios se efectúe en abril. Además, enfatizó que cada panadero deberá considerar su situación en relación con su estructura de costos. Sin embargo, a nivel general, la afectación futura podría estar asociada al traslado del trigo.

“Si esto sigue escalando, también nos va a afectar a futuro el tema del transporte marítimo. El trigo a Chile llega principalmente desde el extranjero y eso viene en barco. No sabemos si va a afectar en las próximas cosechas”, remarcó.

Por su parte, Marcelo Alonso, presidente de ChilePan, complementó en el citado medio que el alza de la UF podría incidir en los arrendatarios de panaderías.