Importante cadena alcanza los 100 locales adheridos a programa global de donación de alimentos

KFC Chile anunció que la totalidad de sus restaurantes en el país —100 locales— se integraron a “Harvest” , el programa global de donación de alimentos que la compañía opera desde hace más de 25 años. La cobertura se extiende desde Arica hasta Punta Arenas y constituye un punto de inflexión en la estrategia de sustentabilidad de la firma, que en cuatro años consiguió desplegar la iniciativa en todo el territorio nacional.

Expansión en cuatro años

La cadena se incorporó a “Harvest” en 2022 y desde entonces sumó locales de forma progresiva hasta completar la red actual. El programa recoge alimentos no comercializados que mantienen condiciones óptimas de consumo y los canaliza hacia comunidades vulnerables. A nivel global, “Harvest” donó más de 92 millones de raciones de comida y prestó apoyo a más de 4.300 organizaciones sociales en distintos países.

Solo en lo que va de 2026, la operación chilena entregó más de 30.000 raciones a través de esta vía. La compañía destacó el rol de sus equipos en el cumplimiento del objetivo. “Más allá de los números, nos llena de orgullo ver cómo nuestros propios equipos en cada local se comprometen diariamente con esta iniciativa para seguir expandiendo el alcance de ‘Harvest’ y construir una cultura de responsabilidad social que nos acerca de manera real y tangible a nuestra comunidad”, señalaron desde la empresa.

Con los 100 locales ya adheridos, KFC Chile proyecta profundizar la colaboración con entidades sociales en distintas regiones del país y mantener el ritmo de donaciones. El programa opera en mercados de América, Europa y Asia, y Chile representa uno de los casos de adopción más acelerada dentro de la red global de la marca.