Imacec: Economía chilena creció 1,2% en noviembre de 2025

El Banco Central informó que el Imacec de noviembre de 2025 anotó un crecimiento de 1,2% en comparación con igual mes del 2024.

Este resultado se explica por el “crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes“.

Mientras que la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería.

La institución indicó que “la serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en doce meses” y que noviembre 2025 tuvo los mismos días hábiles que noviembre de 2024.

Por su parte, el Imacec no minero “presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y aumentó 1,6% en doce meses”.

🔵El Banco Central de Chile publicó el #Imacec de noviembre 2025 en su sitio web. Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/O6gmOMqaAQ pic.twitter.com/pWybU1l0DE — Banco Central de Chile (@bcentralchile) January 2, 2026

De acuerdo al Banco Central, la producción de bienes registró una caída de 1,3% en términos anuales, resultado influido por “la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue determinada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica”.

Asimismo, la industria anotó “una variación de 0,3%, resultado explicado por la compensación de una mayor refinación de combustible y una caída en la elaboración de bebidas”.

En cuanto a la actividad comercial, esta tuvo un alza de 5,5% en términos anuales.

“Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipos, y alimentos”, explicó el organismo.

Por su parte, los servicios “aumentaron 1,9% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En tanto, los servicios de transporte registraron una caída”.