Ignacio Briones cuestiona Plan Chile Despega: “US$ 100 millones es menos que una aspirina, realmente muy poquito”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionó el Plan Chile Despega anunciado por el Gobierno para enfrentar el desempleo, asegurando que los recursos comprometidos son insuficientes y que la implementación de subsidios no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo.

Cabe recordar que el Plan Chile Despega es una estrategia de reactivación económica presentada el lunes pasado, la cual moviliza 1,3 billones de pesos para crear más de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

En conversación con The Clinic, Briones calificó como insuficiente el monto de US$100 millones contemplado por la iniciativa y cuestionó que los subsidios, cuya duración será de cuatro meses.

“Me parece completamente insuficiente, US$100 millones es menos que una aspirina, realmente muy poquito“, sostuvo.

Briones apuntó al diseño del beneficio, advirtiendo que una empresa podría reemplazar a un trabajador por otro subsidiado sin que eso implique una contratación adicional.

“Una empresa perfectamente puede despedir a una persona, y recontratar otra con subsidio, y aparecerá entregando un subsidio, pero en realidad no se creó ningún empleo”, dijo.

En esa línea, el también docente planteó que el Gobierno debería haber utilizado un mecanismo similar al implementado durante la pandemia, en el que el beneficio estaba vinculado a la generación efectiva de puestos laborales por sobre la dotación que tenía previamente una empresa.

El economista también puso en duda la proyección oficial de 100 mil nuevos empleos asociados al plan, asegurando que la cantidad de subsidios entregados no se traducirá necesariamente en una reducción de la desocupación.

“Ante una emergencia, hay que tomar medidas como un fondo mucho más grande, de US$500 millones porque ese es el tamaño del problema”, señaló.