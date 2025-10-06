Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?

En el evento de compras online de este año participan un total de 656 sitios de e-commerce.

El Cyber Monday 2025 comenzó a la medianoche de este lunes, ofreciendo una serie de descuentos en ventas online.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad organizadora del evento, sostuvo que en la primera hora se concretaron más de 90 mil compras, acumulando ventas por más de US$11 millones.

“Aunque se trata de cifras preliminares, representan un incremento del 18% respecto al inicio del Cyber Monday del año pasado”, señaló desde la institución, según consignó Radio Bio-Bío.

¿Cuándo termina el CyberMonday 2025?

El Cyber Monday 2025 se realizará hasta miércoles 8 de octubre a las 23:59 horas.

¿Qué marcas hay en el CyberMonday 2025?