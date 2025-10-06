Negocios cyber monday

Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?

Por CNN Chile

06.10.2025 / 12:12

{alt}

En el evento de compras online de este año participan un total de 656 sitios de e-commerce.

El Cyber Monday 2025 comenzó a la medianoche de este lunes, ofreciendo una serie de descuentos en ventas online.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad organizadora del evento, sostuvo que en la primera hora se concretaron más de 90 mil compras, acumulando ventas por más de US$11 millones.

“Aunque se trata de cifras preliminares, representan un incremento del 18% respecto al inicio del Cyber Monday del año pasado”, señaló desde la institución, según consignó Radio Bio-Bío.

¿Cuándo termina el CyberMonday 2025?

  • El Cyber Monday 2025 se realizará hasta miércoles 8 de octubre a las 23:59 horas.

¿Qué marcas hay en el CyberMonday 2025?

  • Este año participan 656 sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas.
  • Las principales categorías incluyen vestuario, calzado y accesorios (109), hogar (54), salud y belleza (74), deportes y outdoor (49), tecnología (36) y turismo (23).
  • Esta oportunidad se suma la categoría de muebles con 18 participantes.
  • También 31 fundaciones ofrecen productos solidarios a través del sitio oficial.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Negocios Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?
Montes y dichos sobre presencia de "mano derecha" de dueño de terreno tomado en comando de Jara: "Se transformó en algo que no era lo que se dijo"
Continúan roces entre ministro Montes y Jeannette Jara tras dichos sobre reconstrucción en Valparaíso
Escenario sin Matthei en segunda vuelta: Presidente de la UDI dice que apoyarán “a quien compita contra Jeannette Jara”
Chile vs. México: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20?
Aumentan casos de cáncer en personas menores de 50 años: ¿Qué patrones explicarían el alza?