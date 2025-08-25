Hijo de Piñera critica llegada de Grau a Hacienda: "Caracteriza al FA y al comunismo (...) pero con pocas aptitudes para el cargo"

En esa línea, Piñera Morel se aventuró a señalar que piensa que la salida de Marcel del gobierno frenteamplista se debió a que "estaba cansado de las presiones políticas del corazón del gobierno por más irresponsabilidad fiscal".

Sebastián Piñera Morel, hijo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, y heredero de los negocios del exMandatario, realizó un duro cuestionamiento a la llegada de Nicolás Grau al ministerio de Hacienda.

En diálogo con Diario Financiero, el administrador de los negocios familiares de los Piñera, aseguró que la renuncia de Mario Marcel a la cartera fiscal era una “muy mala noticia”.

“Marcel hizo una mala administración, endeudó y gastó más, no en beneficio de las personas -que vieron aumentar el desempleo-y un Chile que prácticamente no creció. Benefició principalmente grupos de interés de la izquierda como ProCultura y los cientos de miles de nuevos empleados del Estado. Pero era de los pocos trabajadores y con experiencia del gobierno de Boric”, afirmó.

En esa línea, Piñera Morel se aventuró a señalar que piensa que la salida de Marcel del gobierno frenteamplista se debió a que “estaba cansado de las presiones políticas del corazón del gobierno por más irresponsabilidad fiscal”.

Así deslizó duros cuestionamientos a su sucesor, Nicolas Grau: “Caracteriza al Frente Amplio y al comunismo, alguien ideologizado, de los que marchó, pero con pocas aptitudes para el cargo. El presidente de curso que gasta y deja endeudado al que sigue, y creo esa va a ser la tónica del gasto fiscal en lo que les queda”.

“Van a mermar el presupuesto para el gobierno que sigue, y seguir llenando el Estado de operadores políticos de extrema izquierda. Ojalá no sea así”, cerró.