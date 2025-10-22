Negocios Ferrero

Grupo Ferrero anuncia su llegada a La Araucanía: Se sumará a las plantas del Maule y Ñuble

22.10.2025 / 16:51

Se proyecta que las obras del nuevo complejo comiencen durante el próximo año.

La compañía italiana Ferrero Hazelnut Company, parte del Grupo Ferrero -conocido por la famosa Nutella y los bombones Ferrero Rocher-, anunció su llegada a la Región de La Araucanía.

Actualmente, la empresa tiene posicionamiento en Chile con plantas de limpieza y secado, junto a dos plantas de transformación de la avellana en el Maule y Ñuble. 

Mientras que este tercer complejo, que aportará con la expansión económica planificada por los inversores, estará dedicado al descascaro del fruto seco y las obras comenzarán a partir del próximo año.

Asimismo, se contempla una renovación del centro ubicado en la Región del Maule, la cual se proyecta que comenzará pronto.

En dicha región, Ferrero Hazelnut Company, que en el país opera con su filial AgriChile, tiene hectáreas plantadas en las localidades de Los Niches, Camarico, San Rafel y Parral, además de una planta de limpieza y secado en San Rafael y una planta de transformación de avellanas en Camarico.

En Ñuble, en tanto, está el campo San Gregorio (en Ñiquén), donde hay una planta de limpieza y secado y otra de transformación del fruto seco.

