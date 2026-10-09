Grenergy cierra su mayor financiación en Chile por US$ 457 millones para 446 MW solares y 1,8 GWh de almacenamiento

La compañía española, Grenergy cerró este viernes una financiación sénior sin recurso por US$ 457 millones para una cartera de proyectos en Chile que suma 446 MW de capacidad solar y 1,8 GWh de almacenamiento, la mayor operación de este tipo obtenida por la compañía hasta la fecha.

La operación fue coordinada y asegurada por BNP Paribas, con la participación de un pool de bancos internacionales integrado por BBVA, J.P. Morgan Chase Bank, MUFG Bank, Santander y The Bank of Nova Scotia.

El financiamiento incluye a Algarrobal, la quinta fase de la plataforma Oasis de Atacama, con 242 MW de capacidad solar y 1,5 GWh de almacenamiento, y al clúster Palmas, compuesto por 21 proyectos solares de generación distribuida (PMGD) en el norte y centro de Chile.

Estos últimos suman 204 MW de capacidad solar, además de la hibridación de seis de ellos con 289 MWh de almacenamiento. Algarrobal cuenta con un contrato híbrido de compraventa de energía (PPA) a 12 años, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2028, suscrito con un offtaker con calificación crediticia de grado de inversión.

En tanto, los 21 proyectos del clúster Palmas ya se encuentran en operación, y seis de ellos están en proceso de incorporar sistemas de almacenamiento de cinco horas.

Grenergy supera los US$ 2.400 millones financiados en Chile

Con este cierre financiero, Grenergy supera los US$ 2.400 millones en financiación sin recurso obtenida en Chile, cifra que incluye sus plataformas híbridas Oasis de Atacama y Central Oasis, además del clúster Palmas.

Ambas plataformas Oasis suman en conjunto 3,9 GW de capacidad solar y 19,2 GWh de almacenamiento. La compañía ha extendido este modelo de hibridación solar-almacenamiento a Europa a través de Iberian Oasis, plataforma con la que replica en la Península Ibérica su esquema desarrollado en Chile.

Como parte de ese desarrollo, Grenergy cerró su primer tolling financiero con una utility internacional con calificación investment grade y la primera financiación híbrida en España, para su proyecto insignia Escuderos.

Iberian Oasis sigue creciendo con la incorporación de Andrea, con 285 MW, que se suma a los 100 MW de Índalo anunciados en el primer trimestre, y se prevé que la plataforma alcance 1 GW de capacidad solar y 3,2 GWh de almacenamiento.

“El mayor cierre financiero de nuestra historia”

El CEO de Grenergy, David Ruiz de Andrés, calificó la operación como “el mayor cierre financiero de nuestra historia” y señaló que, sumada a las financiaciones cerradas durante el último año, sitúa a la compañía “cerca del 40% del objetivo de deuda project finance fijado en nuestro plan estratégico 2026-2028”.

En esa línea, agregó que la operación es “una muestra de la confianza de la banca internacional en el modelo que desarrollamos en Chile y que estamos replicando en Europa, apoyado en PPAs a largo plazo que aportan estabilidad a nuestros ingresos y nos permiten acceder a una financiación más eficiente”.