Negocios gobierno

Gobierno retira proyecto de negociación ramal impulsado por la administración de Gabriel Boric

Por Constanza Zambrano

17.03.2026 / 15:47

{alt}

La iniciativa buscaba instaurar condiciones laborales mínimas en el sueldo, salud o seguridad laboral de los trabajadores de empresas del sector económico.

Este martes se reveló que el Presidente José Antonio Kast retiró el proyecto impulsado por la gestión anterior, haciendo uso de sus facultades como mandatario.

El Ejecutivo envió un oficio para ordenar el retiro de la propuesta de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el de Economía y Minería, Daniel Mas; y el de Trabajo, Tomás Rau.

“En uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar el mensaje contenido en el oficio N° 282-373, con fecha 9 de enero de 2026″, ordenó el jefe estatal, según consignó T13.

Según la Constitución de Chile, el Presidente de la República puede retirar proyectos legislativos del Congreso si estos se encuentran en primer trámite legislativo, como fue el caso de esta iniciativa impulsada por la administración del exmandatario Gabriel Boric.

¿De qué trataba el proyecto?

El proyecto de negociación colectiva multinivel buscaba establecer condiciones laborales mínimas para industrias de distintos sectores económicos, como la minería o el comercio.

La iniciativa fue demandada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que logró un acuerdo con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, permitiendo su ingreso al Parlamento antes de que finalizara su mandato.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Cultura Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino
Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo
El legado de un invencible: Los mejores momentos de acción de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger