Gobierno retira proyecto de negociación ramal impulsado por la administración de Gabriel Boric

La iniciativa buscaba instaurar condiciones laborales mínimas en el sueldo, salud o seguridad laboral de los trabajadores de empresas del sector económico.

Este martes se reveló que el Presidente José Antonio Kast retiró el proyecto impulsado por la gestión anterior, haciendo uso de sus facultades como mandatario.

El Ejecutivo envió un oficio para ordenar el retiro de la propuesta de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el de Economía y Minería, Daniel Mas; y el de Trabajo, Tomás Rau.

“En uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar el mensaje contenido en el oficio N° 282-373, con fecha 9 de enero de 2026″, ordenó el jefe estatal, según consignó T13.

Según la Constitución de Chile, el Presidente de la República puede retirar proyectos legislativos del Congreso si estos se encuentran en primer trámite legislativo, como fue el caso de esta iniciativa impulsada por la administración del exmandatario Gabriel Boric.

¿De qué trataba el proyecto?

El proyecto de negociación colectiva multinivel buscaba establecer condiciones laborales mínimas para industrias de distintos sectores económicos, como la minería o el comercio.

La iniciativa fue demandada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que logró un acuerdo con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, permitiendo su ingreso al Parlamento antes de que finalizara su mandato.