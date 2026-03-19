Gobierno anuncia paquete para reactivar la vivienda: Ampliarán el DFL2 y mantienen subsidio al dividendo

Según explicó el secretario de Estado ambas medidas apuntan a acelerar la venta del stock disponible de viviendas, dinamizar la actividad económica y contribuir a la recuperación del empleo en el sector de la construcción.

El gobierno busca reimpulsar el mercado inmobiliario con una serie de ajustes a instrumentos clave, según expuso este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un seminario organizado por Diario Financiero.

Subisidio al dividendo

Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a mantener vigente el Subsidio a la Tasa de Interés, también conocido como Subsidio al Dividendo, e incluso contempla su expansión mientras se tramitan nuevas iniciativas legales.

La decisión busca evitar una desaceleración en las compraventas ante la propuesta de suspender el IVA a la vivienda por un período de 12 meses.

Para mitigar ese riesgo, el gobierno planea incorporar una disposición que permita acceder a los beneficios desde el momento en que el proyecto de ley sea ingresado al Congreso, evitando así que potenciales compradores posterguen sus decisiones.

Las medidas también consideran ajustes en el sistema financiero.

En ese contexto, Quiroz adelantó que la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, revisará normativas bancarias, especialmente en el ámbito de créditos hipotecarios, con el objetivo de evaluar si existen exigencias que estén limitando el acceso al financiamiento.

El secretario de Estado enfatizó en que el paquete actual busca generar un impacto relevante en la productividad y recuperar cerca de 200 mil empleos en el sector de la construcción.

Subisidio DFL2

En paralelo, el gobierno buscará modificar el alcance del DFL2, normativa creada en 1959 para fomentar la adquisición de viviendas mediante beneficios tributarios.

Actualmente restringido a dos propiedades por persona, el Ejecutivo —liderado por José Antonio Kast— pretende ampliarlo a tres o más inmuebles, aunque con nuevas condiciones: viviendas de hasta 90 metros cuadrados y sujetas a un impuesto único estimado en torno al 5%.

De acuerdo con el ministro, esta combinación —junto a recientes cambios urbanísticos que permiten construir más unidades por superficie— podría acelerar la venta de un amplio stock de viviendas disponibles, que supera las 100 mil unidades, y contribuir a dinamizar la economía.