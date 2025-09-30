Gobierno entrega Ley de Presupuesto 2026 al Congreso: Eliminó “glosa republicana” y puso foco en temas sociales, salud y pensiones

La propuesta ya inició su tránsito legislativo: será analizada durante octubre y noviembre por Diputados y Senadores, siguiendo el proceso habitual de discusión presupuestaria.

Este martes, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, en lo que será la última presentación de este tipo de la administración de Gabriel Boric.

En una ceremonia encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, el documento fue entregado formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

La propuesta ya inició su tránsito legislativo: será analizada durante octubre y noviembre por Diputados y Senadores, siguiendo el proceso habitual de discusión presupuestaria.

Sin “glosa republicana” por primera vez desde 1990

En tanto, en un hecho inédito desde el retorno a la democracia, el Ejecutivo decidió no incluir la tradicional “glosa republicana” —una partida presupuestaria reservada para la siguiente administración—, optando en su lugar por una fórmula distinta para entregar flexibilidad al próximo gobierno.

El ministro Grau explicó que se trató de una decisión técnica basada en la recomendación de la Comisión del Gasto Público, instancia que propuso reemplazar esa asignación con una nueva facultad: la posibilidad de reasignar hasta un 10% del gasto público dentro del Presupuesto.

Este mecanismo busca mantener márgenes de maniobra para el próximo Ejecutivo, sin comprometer recursos específicos que podrían quedar desalineados con las prioridades de una futura gestión.

Prioridades sociales dentro del marco de austeridad

En paralelo, y a través de un comunicado, el Gobierno detalló que el proyecto combina lo social con lo fiscal. Las prioridades declaradas son salud, pensiones, vivienda, cuidados, educación y seguridad pública.

Además, se reafirmó el compromiso de la actual administración con una “senda de consolidación fiscal”.

El ministro Grau destacó que este presupuesto busca “responder urgencias sociales de forma responsable”, y señaló que uno de sus pilares es avanzar hacia un déficit estructural más sostenible.

Asimismo, señaló que este año podría ser el de menor crecimiento de la deuda durante esta administración.

Por su parte, Martínez remarcó que el borrador incorpora una reasignación inédita de recursos para financiar con mayor eficiencia las prioridades ciudadanas, y que el mayor espacio fiscal se apoya en nuevos ingresos recurrentes, como los derivados del royalty minero y del cumplimiento tributario, así como en mejores proyecciones económicas.

Según la directora de Presupuestos, estos recursos permitirían estabilizar el crecimiento de la deuda luego de 17 años consecutivos de incremento.

La ministra Lobos calificó la iniciativa como “la Ley más importante de la República” y llamó a la clase política a actuar con generosidad política, recordando que las necesidades sociales “no se pueden poner en pausa”.

Próximos pasos e implicancias políticas

El miércoles, el Ejecutivo presentará ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025.

A continuación comenzará el trabajo de las subcomisiones mixtas, que analizarán cada partida del proyecto.