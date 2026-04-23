Gobierno descarta incluir disminución de impuestos a pymes en Plan de Recontrucción y dice que demanda no está en acuerdo con PDG

El Ejecutivo, no obstante, confirmó que la disminución de la carga tributaria para el sector será incorporada en un proyecto separado, que será presentado en paralelo a la denominada Ley Miscelánea.

El gobierno buscó enfriar las expectativas sobre cambios inmediatos en la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en medio del debate legislativo en torno al Plan de Reconstrucción Nacional.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró este jueves que cualquier ajuste comprometido con el sector no será incorporado en el proyecto que será ingresado al Congreso.

“El tema de las pymes es un compromiso del Presidente con agrupaciones y hoy se les reiteró que la oportunidad de materializar el acuerdo no es en este proyecto”, señaló tras sostener conversaciones con representantes del rubro.

La discusión se dio en un contexto de tensión política luego de que el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, emplazara al Ejecutivo a “respetar los acuerdos” y criticara lo que calificó como “errores no forzados”, asegurando que el pacto con su colectividad contempla mantener el impuesto de primera categoría en 12,5% para las pymes.

Reunión en La Moneda

La carga tributaria de las pymes fue abordada en una reunión encabezada por el Presidente en el Palacio de La Moneda, donde participaron dirigentes de pequeñas y medianas empresas y del mundo emprendedor.

En la instancia estuvieron presentes el propio ministro Alvarado, junto a los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz; de Economía, Daniel Mas; y de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, además de representantes de distintos sectores productivos.

Durante el encuentro, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento y la inversión, incorporando la visión del sector en el diseño de políticas públicas orientadas a la reactivación económica.

En ese marco, el gobierno confirmó que la reducción de la carga tributaria para las pymes será presentada en un proyecto separado, que se ingresará en paralelo al Plan de Reconstrucción Nacional.

Cabe mencionar que el Plan de Reconstrucción contempla además un mecanismo de crédito tributario que, en la práctica, permitiría reducir la carga efectiva a cerca de un 7%, según explicó Alvarado en conversación con T13 Radio.

Distinción con acuerdo del PDG

El ministro Alvarado también descartó que el acuerdo alcanzado con el PDG esté vinculado a la discusión tributaria de las pymes.

Según explicó, dicho entendimiento se centra en la devolución del IVA (19%) por la compra de bienes específicos asociados a salud, adultos mayores, medicamentos y pañales.

“Y a través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos. Pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. No está lo de las pymes”, sostuvo.

Asimismo, precisó que ese beneficio operaría como un mecanismo de apoyo directo a las familias, independiente de la discusión tributaria empresarial.

El secretario de Estado enfatizó además que no existe controversia de fondo sobre el compromiso con las pymes, sino respecto del momento en que se implementará.

“El Presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar. Y el punto es en la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo”, afirmó en entrevista con el medio anteriormente citado.

Futuro proyecto para pymes

En esa línea, el gobierno reiteró que la eventual disminución de la carga tributaria será trabajada en conjunto con representantes del sector y presentada en una iniciativa distinta.

Alvarado insistió en que existe consenso transversal sobre el objetivo de apoyo a las pymes.

“En resumen, todos comparten el mismo objetivo: las pymes, el Presidente y los parlamentarios”, señaló.

Finalmente, reiteró que no habrá modificaciones en el corto plazo al régimen vigente.

“La tasa es y seguirá en el 12,5%, solo que la oportunidad de materializarlo será más adelante en un proyecto distinto”, concluyó.