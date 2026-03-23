Gobierno anunciará esta noche cambios al Mepco y paquete de medidas para amortiguar alza de combustibles

Según fuentes de La Moneda citadas por La Tercera, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentará este lunes un conjunto de ajustes para enfrentar la presión fiscal y el encarecimiento del petróleo. El plan incluiría medidas administrativas, un proyecto de ley y apoyos focalizados en áreas como la parafina y el transporte.

El Gobierno prepara para la noche de este lunes un anuncio con cambios al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y un paquete de medidas destinadas a amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo en sectores sensibles de la economía. Según publicó La Tercera, la idea en La Moneda es que las medidas puedan comenzar a aplicarse esta misma semana.

De acuerdo con ese medio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, daría a conocer dos decisiones: por un lado, medidas administrativas, aplicables por decreto, y por otro, un proyecto de ley que requerirá tramitación en el Congreso. Esa combinación apunta a darle mayor rapidez al ajuste del mecanismo, mientras se habilitan apoyos complementarios para paliar el alza.

El debate se instaló en medio del fuerte aumento del precio internacional del crudo y del costo fiscal que ha significado mantener el Mepco en su configuración actual. Una de las fórmulas que evalúa el Ejecutivo es acelerar el traspaso de los precios externos al mercado local, para evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas.

En esa línea, el mismo reporte indicó que el plan impulsado por Hacienda podría incluir un ajuste a las bandas de precios, lo que permitiría alzas más pronunciadas en los combustibles a partir de este jueves, aunque inferiores al salto de más de $300 por litro que implicaría traspasar de una sola vez toda la subida del petróleo a los consumidores.

Junto con eso, el Ejecutivo alistaría medidas focalizadas para contener el golpe en áreas especialmente sensibles. Entre ellas aparecen una eventual inyección de recursos para la parafina y acciones orientadas a amortiguar el efecto en el transporte público, dos de los frentes donde el Gobierno ha puesto mayor atención.

Ese enfoque fue adelantado el domingo por el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien sostuvo que la prioridad del Gobierno está en “proteger a aquellas personas con mayores necesidades” y apuntó de forma específica al mercado de la parafina y al transporte de carga, debido a su impacto indirecto en el costo de los productos que consumen los hogares.

La presión sobre el Ejecutivo también creció desde los gremios del transporte. Durante la última semana, dirigentes del sector de carga transmitieron a Hacienda su preocupación por el efecto que tendría un eventual ajuste del Mepco, mientras desde el transporte de pasajeros advirtieron que, si persiste este escenario, podría volverse inevitable una revisión de tarifas para sostener la operación.

Con este paquete, La Moneda busca equilibrar tres frentes al mismo tiempo: el costo fiscal del mecanismo, la presión internacional sobre el petróleo y el impacto político y social que tendría un alza brusca en los combustibles. Hasta ahora, el detalle oficial no ha sido informado públicamente, pero según La Tercera, el anuncio debería concretarse durante la noche de este lunes.