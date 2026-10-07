“Una empresa no puede ser verdaderamente líder si sus cifras no generan confianza”: Fontaine tras denuncia de doble estimación de producción en Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, compareció este martes ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados para referirse a las inconsistencias detectadas en las cifras de producción de la estatal.

Ante los parlamentarios, reafirmó que la administración de la corporación enfrentará estos hechos y cualquier nuevo antecedente que surja de las investigaciones en curso “con determinación y transparencia”.

Fontaine detalló que, a partir de las revisiones impulsadas por la propia empresa tras la detección del primer caso de sobreproducción, lograron identificar un segundo caso, actualmente bajo investigación, en que se duplicaron cifras de producción entre dos divisiones de la compañía.

Sobre el estándar con que la administración abordará estos casos, sostuvo que actuarán “con determinación y transparencia, sin dilaciones, sin defensas corporativas, sin intentar proteger personas, áreas o decisiones por el solo hecho de pertenecer a Codelco”.

“No basta con encontrar responsables”

El presidente del directorio explicó que las investigaciones deben avanzar tanto en la determinación de eventuales responsabilidades individuales como en la identificación de las fallas de procesos y controles que permitieron que estas situaciones ocurrieran o no fueran detectadas a tiempo.

“No basta con encontrar responsables. Tenemos que corregir también aquello que permitió que los hechos ocurrieran. Y si se determina que existió un perjuicio patrimonial para Codelco, nuestro mandato es utilizar todos los instrumentos disponibles para perseguir su restitución”.

Fontaine también planteó la necesidad de actuar con especial rigurosidad al entregar antecedentes públicamente, dada la relevancia económica, social y política de la principal empresa del Estado y los efectos que sus comunicaciones pueden tener sobre los mercados y el país.

“Ser transparentes también significa ser rigurosos. No podemos transformar hipótesis en certezas, anticipar responsabilidades ni establecer cifras o eventuales daños antes de que hayan sido debidamente determinados. Eso no disminuye nuestra decisión de esclarecer completamente estos hechos; nos obliga a hacerlo con mayor rigor”, sostuvo.

El presidente del directorio precisó que los antecedentes de ambos casos están siendo examinados en distintas instancias de forma paralela, entre ellas las investigaciones internas de Codelco, auditorías externas independientes, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la propia comisión investigadora de la Cámara.

Asimismo, aseguró que la corporación mantendrá una política de plena colaboración con todas ellas, entregando los antecedentes requeridos y respetando sus competencias y procedimientos.

Fontaine apunta a recuperar el liderazgo de Codelco

En un plano más amplio, Fontaine vinculó la respuesta de la compañía frente a estos casos con el objetivo de recuperar para Codelco una posición de liderazgo indiscutido en la industria minera nacional y mundial.

“Nuestra misión es devolver a Codelco a una posición de liderazgo indiscutido en su industria. Eso significa recuperar producción, ejecutar correctamente nuestros proyectos, mejorar eficiencia y rentabilidad, pero también fortalecer la confianza en nuestra gestión. Una empresa no puede ser verdaderamente líder si sus cifras no generan confianza”, afirmó.

El presidente del directorio resumió el curso de acción que seguirá la administración frente a estos casos y cualquier otro antecedente que pueda surgir de las revisiones en curso.

“Nuestro norte será esclarecer los hechos, determinar responsabilidades, corregir las fallas que los hicieron posibles, restituir los perjuicios que eventualmente se hayan causado y fortalecer nuestros controles para evitar que vuelvan a ocurrir”, sostuvo.

“Codelco no puede conformarse simplemente con seguir siendo una empresa grande. Tiene que volver a ser una empresa líder: en producción, eficiencia y rentabilidad, pero también en integridad, transparencia y calidad de su gestión. Esa es la misión que orienta a esta administración”, puntualizó.