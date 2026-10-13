FMI recorta a 0,6% su proyección de crecimiento para Chile en 2026 y prevé que el desempleo suba a 9,6% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía chilena crecerá apenas 0,6% en 2026, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre, titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”.

La cifra equivale a un recorte de 1,8 puntos porcentuales frente al 2,4% que el organismo proyectaba en abril y compara con el 2,5% estimado para 2025.

En la base de datos del informe, el crecimiento de 0,6% previsto para este año es el más bajo desde la contracción de 6,1% de 2020. Asimismo, está por debajo del 0,64% de 2019 y del 0,68% de 2023.

Tras la estimación de 2,4% de abril, el FMI había bajado a 1,8% su proyección para este año en julio. La cifra de octubre implica un nuevo recorte de 1,2 puntos porcentuales respecto de esa estimación.

Para 2027, el organismo mantiene un crecimiento de 2,6%. Luego proyecta 2,4% en 2028 y 2,3% anual entre 2029 y 2031.

Desempleo subiría a 9,5% y no cedería en 2027

El FMI prevé que la tasa de desocupación llegue a 9,5% en 2026 y a 9,6% en 2027, notoriamente por sobre el 8,5% de 2025. Según la serie del organismo, sería la tasa más alta desde 2020, cuando alcanzó 10,8%.

El informe proyecta que el desempleo baje a 9,1% en 2028, a 8,5% en 2029 y a 7,8% en 2031. En la base de datos, Chile ocupa el lugar 11 entre las 106 economías con proyección de desempleo para 2026.

En la región, el FMI proyecta para este año una desocupación de 9% en Colombia, 7,6% en Argentina, 6,2% en Brasil y 5% en Perú. Colombia llegaría a 10% en 2027 y superaría a Chile.

Chile crecería 1,7 puntos menos que América Latina

Por otra parte, el FMI proyecta un crecimiento mundial de 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027, sin cambios para este año y con una leve alza para el próximo respecto de abril.

En su resumen ejecutivo advierte que “la economía global vuelve a mostrarse resiliente, pero de forma desigual y con márgenes de ajuste que se estrechan rápidamente en el corto plazo”. También señala que “los riesgos están sesgados a la baja”.

Para América Latina y el Caribe, el Fondo proyecta un crecimiento de 2,3% este año y 2,5% en 2027. Sobre la región, el informe dice que el impacto del shock energético “refleja el balance entre las ganancias de los exportadores de materias primas y las pérdidas de los importadores de energía”, mientras que “hay poco contrapeso del repunte tecnológico en la mayoría de los países”.

El 0,6% proyectado para Chile está 1,7 puntos porcentuales bajo el promedio de la región. En Sudamérica, solo Bolivia, con una contracción de 3%, queda más abajo. Perú crecería 3%, Brasil y Colombia 2,2%, Argentina 2,1% y Uruguay 1,3%.

Finalmente, el FMI proyecta que la inflación promedio baje de 4,2% en 2025 a 3,7% este año y a 3,5% en 2027. El déficit de cuenta corriente sería de 0,3% del PIB en 2026, desde 1,2% en 2025, y se ampliaría a 1,5% en 2027.